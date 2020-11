Intesa Sanpaolo partecipa a Forestami con 8mila nuovi alberi

Milano, 21 nov. (askanews) - Intesa Sanpaolo, per celebrare la Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, pianterà 8mila nuovi alberi, in occasione della ripartenza di Forestami, la campagna di forestazione di Milano e della sua città metropolitana che ha l'obiettivo di piantare, entro il 2030, tre milioni di alberi nell'area milanese.Per il gruppo bancario la scelta di prendere parte attiva a Forestami rientra nelle logiche della banca d'impatto per favorire e accelerare la transizione verso la sostenibilità in senso trasversale."Questa iniziativa importante - ha commentato Andrea Lecce, responsabile direzione Sales&Marketing privati e aziende retail di Intesa Sanpaolo - si inserisce coerentemente all'interno di una nostra più ampia progettualità che ci vedrà impegnati, anche nel corso del 2021, nel sensibilizzare le persone alla salvaguardia dell'ambiente e nel ridurre ulteriormente le emissioni attraverso comportamenti sostenibili".È infatti un obiettivo strategico del Gruppo guidato da Carlo Messina essere il punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Per questo Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 50 miliardi di euro per finanziare l'economia verde e realizzare il Green Deal europeo in Italia.E tra le azioni concrete c'è anche la partecipazione al progetto Forestami, i cui obiettivi sono: aumentare le aree verdi urbane; ridurre l'inquinamento atmosferico e del terreno; ridurre i consumi energetici, valorizzando gli immobili; connettere le aree verdi e migliorare il benessere dei cittadini.