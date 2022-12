Bassetti 'Meglio un paziente Covid che con l'influenza. Carenza di medici? Via il test per Medicina'

Intervistare Matteo Bassetti è sempre un’esperienza da fare. Perché non risponde mai cose banali, scontate, ed è una fabbrica di titoli giornalisticamente interessanti. Intervistarlo in due, poi, è una sorta di tric-a-trac dialettico, ed è capitato a me e al direttore di Telenord Giampiero Timossi oggi nella trasmissione “Primo Piano”. Lui, “Timo”, che è davvero un giornalista di razza, è abituato a scriversi tutti gli spunti che escono dai suoi interlocutori su piccoli foglietti. Morale della favola: alla fine della nostra intervista non aveva più un centimetro di carta libero. E mi piace condividere con voi tutto questo.

A partire da un’affermazione del direttore della clinica universitaria di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, l’ospedale più grande d’Europa: “Oggi se in reparto arriva un paziente positivo al Covid e uno con l’influenza, certamente è per me più facile curare il primo del secondo”.

Professor Bassetti, proprio sicuro? Meglio un paziente Covid che uno influenzato?

“Oggi sì e vi spiego perché. Il Covid è molto diverso da come l’abbiamo affrontato nel 2020, inizialmente senza alcun particolare studio scientifico consolidato sul virus, e in qualche modo anche da quello del 2021. Oggi, il Covid è un’altra cosa e abbiamo a disposizione grandi conoscenze e farmaci, a partire dagli anticorpi monoclonali, per affrontarli. Senza contare che ormai la corsa ai tamponi non ha alcun senso e che non si capisce perché positivi asintomatici debbano essere trattati come nella prima fase della pandemia”.

Cioè, lei non farebbe più tamponi?

“Certo, quando vedo le code fuori dalle farmacie, sinceramente non ne comprendo la necessità. E ancor più è sbagliato fare i tamponi automaticamente a tutti coloro che arrivano in ospedale, asintomatici al Covid e con altre patologie. Mi spiego: può capitare che un signore che si è fatto male a un piede sia positivo, anche se non ha alcun sintomo Covid, e, a questo punto, segue un percorso cosiddetto “sporco” che lo porta ad essere isolato rispetto ad altri pazienti ortopedici, con tutte le procedure Covid. Ma, contemporaneamente, se arriva in ospedale un signore anziano con l’influenza, la tosse, la febbre, dolori ovunque, questo non viene isolato. Tutto questo, chiaramente, non ha più senso”.

Non è meglio avere più precauzioni per i positivi Covid? In fondo, non costa nulla.

“Ecco, questo va spiegato bene: in verità, a parte l’incongruenza che ho appena evidenziato, c’è un tema ulteriore: così rischiamo di intasare ulteriormente gli ospedali, creare grossi problemi al sistema e non reggere l’ondata d’urto che arriverà con il picco dell’influenza, per ora molto diffusa nelle scuole, ma che inevitabilmente, con le feste, andrà sulle fasce adulte e soprattutto anziane della popolazione rischiando di intasare gli ospedali. In più, restando all’esempio precedente, è chiaro che è meglio che sul paziente di ortopedia ci si concentri di più sulla cura del piede rotto e non di un virus a cui lo stesso paziente è positivo asintomatico, quindi non ha nulla da curare”.

Da come la descrive, l’influenza in arrivo sarà molto pesante. Lo dice perché è un ceppo particolarmente contagioso o perché non siamo più abituati all’influenza?

“C’è un po’ di entrambe le cose. L’influenza di quest’anno è oggettivamente aggressiva. Ma un po’ pesa anche il fatto che abbiamo portato a lungo le mascherine, tutelandoci, ma anche permettendo al nostro corpo di sviluppare meno anticorpi. Insomma, è un po’ come quando non si va in palestra per un po’, i bicipiti sono meno allenati alle flessioni. Non è che non ci sono più, ma certamente devono riprendere confidenza con gli esercizi. Ecco, gli anticorpi funzionano allo stesso modo”.

Negli ospedali c’è anche un problema di ricambio dei medici, soprattutto in alcune specialità. Anche questo rischia di essere un problema per i mesi che ci aspettano?

“Certamente sì. In campagna elettorale ricordo che il leader della Lega Matteo Salvini aveva posto ai primi punti del programma il problema dell’abolizione del numero chiuso a medicina, una battaglia che avevo appoggiato convintamente. Poi, certo, mi rendo conto che ci sono tanti problemi e che l’attività di governo non è semplice, ma passate le elezioni non ne ha parlato più nessuno. Invece, il problema resta intatto e la soluzione è lì”.

Ma senza test di ingresso non c’è il rischio che vadano a fare il medico anche persone inadatte?

“Guardi, io quest’anno, con i miei assistenti in reparto, ho provato a fare il test. Non l’ho passato”.

Scherza? Matteo Bassetti professore che non passa il test?

“Non scherzo, davvero non l’avrei passato. Ma non perché non sappia fare il mio lavoro. Il punto è che ci sono domande di storia, di altre discipline che c’entrano poco o nulla con cose che affronteremo in corsia. Insomma, non è con un test che si decide chi sarà un buon medico”.

Ma ci sarà un modo per selezionarli? Non possono entrare in ospedale tutti, indipendentemente dalle capacità.

“C’è già una selezione naturale al primo anno di università. Non sono i test a fare i buoni medici, ma lo studio, l’esperienza, elementi completamente diversi da domande nozionistiche e spesso del tutto inutili ai fini della cura dei pazienti”.

E’ utile invece usare i social, i mezzi televisivi e giornalistici?

“E’ la terza missione del medico, quella di essere al servizio del popolo e di divulgare la conoscenza. Le faccio un esempio: se la signora Maria legge un mio post o mi vede in televisione discutere di vaccini, si convince e si vaccina, io sono stato un buon medico”.

Eppure, c’è ancora chi ha dubbi sui vaccini. Il suo ultimo libro, invece, li esalta. “Il mondo è dei microbi” si intitola, ma i supereroi sono i vaccini.

“I vaccini sono stati la più grande scoperta della storia dell’umanità. E, sinceramente, quando sento scettici dire: “Ho fatto la terza dose, perché ne devo fare un’altra?”, rispondo facendo l’esempio del vaccino antinfluenzale: con quella di quest’anno sono alla ventitreesima o alla ventiquattresima dose, perché ogni anno mi vaccino contro l’influenza. C’è un periodo di copertura, non è il numero del richiamo il punto”.

Altra obiezione. E’ capitato di ammalarsi nuovamente o anche semplicemente di essere positivo anche a chi ha fatto le tre dosi.

“Inviterei chiunque dice queste cose a fare un viaggio in corsia. Grazie al vaccino non abbiamo avuto più avuto casi come quelli delle prime ondate. Il punto non è non ammalarsi, ma non ammalarsi gravemente. Non diciamole nemmeno per scherzo certe cose”.

Eppure, diciamolo chiaramente. Non tutti i suoi colleghi sulla presenza in televisione o sui social la pensano come lei. E’ snobismo, età, voglia di preservare le baronie, altro?

“Un po’ di tutto questo. Io invece penso che gli scienziati debbano condividere la scienza con il popolo. Ecco il potere va dato al popolo, non tenuto nascosto in conventicole per iniziati. Potere al popolo”.