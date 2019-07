[L’intervista] “Se vogliamo evitare la dodicesima coltellata al vicebrigadiere Rega, basta mescolare la propaganda con i temi della sicurezza”

Data la giusta e commovente sepoltura al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, messa la necessaria distanza tra i fatti e le polemiche di questi giorni, si può tentare di capire quale “lezione” ci lascia l’assassinio del giovane carabiniere. “Ha detto bene il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Nistri, parlando ieri in chiesa durante il funerale: evitiamo di dare la dodicesima coltellata a questo servitore dello Stato” dice Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil.

Quale sarebbe la “dodicesima coltellata”?

“L'uso sconsiderato dei social, il sospettato in caserma bendato, la retorica, la polemica politica che non si placa. Il mix di tutto questo che abbiamo visto abbondantemente all’opera in questi giorni. La continua strumentalizzazione dei temi della sicurezza, che dovrebbero essere trattati in modo serio e competente, genera ansia e svia dai problemi reali e dall’oggettività. In questo modo la paura può diventare risorsa preziosa per la legittimazione politica e la costruzione del consenso”.

Parliamo di un fatto di cronaca gravissimo, al di là dell’emozione collettiva che ha travolto tutti.

“Non c’è dubbio. In generale però osservo che mettere questa continua enfasi sulla criminalità distoglie dalle preoccupazioni reali come lavoro, occupazione, formazione. Osservo anche che incanalare preoccupazioni e frustrazioni verso un nemico facilmente riconoscibile - paura e insicurezza - è il fine reale della securizzazione, ovverosia la blindatura di tutto”.

C’è ancora molto da capire sulla dinamica dei fatti: come è stato organizzato l’intervento di recupero delle borsa rubata; come ha agito la pattuglia, con quale supporto, perché non è stata usata l’arma. Crede che sia stato sottovalutato qualcosa da parte di chi ha deciso il servizio quella notte?

“Come ha detto lei, c’è ancora molto da ricostruire sulla dinamica dei fatti. I colleghi dell’Arma stanno lavorando e sapranno dare tutte le risposte. Quel che è certo è che in queste ore ho sentito tante scemenze… Non c’è dubbio che in termini di equipaggiamenti, misure di protezione individuale, giubbotti antitaglio e antiproiettile, capi di abbigliamento dobbiamo fare molto di più. Possiamo cominciare a saldare il nostro debito con il vicebrigadiere Rega partendo da qua. Ma senza risorse sono e restano solo parole”.

Pochi giorni fa, prima della tragedia, voi eravate in piazza a denunciare promesse mancate. Quali?

“Inizio dalla criticità più grave: in Italia operano le forze di polizia più anziane di tutta Europa. L’età media è 47 anni, una decina in più rispetto agli altri paesi europei. Come si fa a fare un inseguimento in strada a 47 anni? Fuori gioco. Oltre all’età non competitiva per i servizi in strada, stiamo perdendo unità anno dopo anno. In compenso aumentano le emergenze: la lotta al crimine organizzato, la corruzione, la gestione dei flussi migratori, il terrorismo interno e internazionale di matrice religiosa. Ma noi siamo meno e più vecchi. Anche le modalità di indagine non possono più essere quelle di una volta, quindi serve preparazione, formazione, addestramento. Tutto questo genera un rischio enorme”.

Quale?

“Guai se non potessimo più garantire lo stesso livello di capacità investigativa per quei reati cosiddetti predatori che vengono considerati inferiori nella scala delle proprietà ma che sono i più insidiosi, quelli che levano la fiducia e generano la paura nel quotidiano e nelle categorie più deboli, donne, anziani e giovanissimi. Per questo non basta inasprire le pene come si sta cercando di fare: servono lo snellimento dei processi e pene effettive”.

Scusi: il ministro dell’Interno Matteo Salvini comunica ogni settimana che sono in arrivo agenti in più in tutte le città. Una pioggia di divise ovunque. Si può capire come stanno realmente le cose?

“Usiamo i numeri. Nel 2008 in polizia eravamo 108 mila unità. Oggi siamo 96 mila. Il disegno di legge Madia (governi Renzi-Gentiloni) si è posto come obiettivo di tornare a 106 mila unità in polizia entro 7-8 anni. Un recupero lento ma consistente. Ad oggi le assunzioni del ministro Salvini contano al massimo 2-300 agenti. Il resto è il risultato del vecchio ddl Madia che darà i suoi frutti negli anni. Non solo: delle assunzioni sbandierate dal ministro l’aliquota poliziotti è molto bassa, ci sono invece molti Vigili del fuoco e tanti amministrativi”.

Carabinieri e Guardia di finanza stanno un po’ meglio?

“No perché il meccanismo dei tagli e il blocco del turn over ha riguardato tutti. A ciascuna forza di pubblica sicurezza mancano circa 10 mila unità. Tra l’altro entro il 2025 il 38% del personale andrà in pensione…”.

Quando è iniziato l'impoverimento della pubblica sicurezza?

“Quando nel 2008 sono stati inaugurati i tagli lineari nella pubblica amministrazione. Era ministro Tremonti: doveva tagliare ma non ebbe il scoraggio di decidere dove. Così si andò a caso. Un disastro anche perché sommato al turn over ridotto sotto il 50%: per quasi dieci anni ogni 100 che andavano in pensione ne entravano in servizio meno di 40. Ecco perchè siamo rimasti così pochi e così anziani”.

Tra il 2013 e il 2018 i governi di centrosinistra hanno messo 3 miliardi nel comparto. Corretto? È stata quella un'inversione di tendenza?

“Dopo 9 anni di blocco, il governo Renzi invertì la tendenza. I governi Renzi e Gentiloni hanno investito nel triennio 2 miliardi e 800 nel settore del pubblico impiego. Ha rinnovato il contratto, fermo da anni, e avviato il riordino delle carriere. Questo governo nel governo 2019-2021 ha previsto uno stanziamento di un miliardo e 775 milioni (per tutto il comparto, ndr). Dunque molto meno. Ecco perché andiamo in piazza”.

E’ stato detto: “se Mario avesse avuto il taser, la pistola elettrica, sarebbe ancora tra noi…”. Il taser è una soluzione?

“E’ una delle tante scemenze. Il taser funziona solo se la distanza tra agente e aggressore è almeno tre metri. Diversamente, i dardi non riescono a trovare la distanza sufficiente per creare l’arco voltaico e dare quindi la scossa. Il taser è in tutto e per tutto un’arma, sconsigliata per varie tipologie di soggetti, ad esempio cardiopatici e donne in cinta. Il rischio è che proprio gli agenti siano esposti a pesanti richieste di risarcimento danni. Quale tutela per loro? Da mesi chiediamo al ministero della Salute indicazioni circa l’uso dell’arma e le potenziali vittime. Non c’è mai arrivato nulla. Perché?”.

Il decreto sicurezza bis diventerà legge in settimana. Contiene qualche misura che considera utile?

“Purtroppo no. Proposte ne abbiamo fatte tante: formazione, corsi, personale, mezzi. Il punto è che tutti questi provvedimenti spostano il baricentro e scaricano questioni sociali delicatissime sulle forze di pubblica sicurezza”.

Si spieghi meglio.

“In Italia ci sono 6.550 agenti di polizia che si occupano di permessi di soggiorno per stranieri. Perché dobbiamo fare noi questo lavoro? Sono seimila agenti in meno lungo le strade. Sgomberi e diritto alla casa: il decreto scarica sulle forze di polizia l’esecuzione di entrambi. Ma il problema della casa chi lo risolve? A chi vengono affidati gli immobili sgomberati? Mi sembrano per lo più operazioni di facciata che non risolvono i problemi”.

Al ministro Salvini piacciono le frasi-slogan, che accendono l’attenzione delle persone: “la pacchia è finita”, “tutti in galera”, “carcere a vita e lavori forzati”, “qui non entra nessuno”. Ieri ha rilanciato, lui che è ministro dell’Interno, la foto del ragazzo americano bendato in caserma giustificandola. Se il Capo parla e agisce così, cosa fa la truppa?

“Non azzardo analisi che non mi competono. Dico solo che il ministro dell’Interno dovrebbe avere una funzione di garanzia e non dare colore politico alle sue azioni e neppure alle sue parole. Aggiungo anche che non tutti hanno gli anticorpi per capire la distanza tra uno slogan e l’agire istituzionale”.

E’la terza volta in pochi mesi che vengono diffuse foto proibite di detenuti mentre vengono fotosegnalati o, in questo caso, bendati e in manette. Cesare Battisti, Carola Rachete, ora lo studente Usa. Che fenomeno è questo?

“Imitazioni di un ministro che vive, con successo, di selfie e video? Credo che tutto questo sia figlio del nostro tempo dove l’immagine e la sua socializzazione sono tutto. Di sicuro, chiunque abbia scattato quella foto, oltre ad aver violato il nostro giuramento, ha fatto un danno all’indagine. E questa, alla fine è la dodicesima coltellata al vicebrigadiere Cerciello Rega”.