Intercettazioni, Nordio: non toccheremo quelle per mafia

Roma, 23 gen. (askanews) - "Le intercettazioni per quanto riguarda i fenomeni di terrorismo e di mafia, non saranno minimamente toccate. Anche per i cosiddetti reati 'satellite' cioè quelli che possono essere delle spie dei fenomeni mafiosi e terroristici non vi saranno delle sostanziali modifiche". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordo nel corso di una intervista che andrà in onda questa sera a "Quarta Repubblica" su Retequattro."Parlo di corruzione o falsa fatturazione verso operazioni inesistenti per le quali si creano fondi neri. Queste sono tutte operazioni per le quali le indagini possono condurre alla mafia". Però, ha poi detto Nordio, "la gran parte delle intercettazioni che noi abbiamo visto fino ad adesso e che sono sproporzionate rispetto, e lo dicono le cifre, a quelle degli altri paesi ed hanno un costo enorme, non sono finalizzate a colpire i reati di mafia e di terrorismo. Sono intercettazioni che vengono fatte perchè purtroppo - ha aggiunto il Guardasigilli - la scarsa disponibilità anche di forze di polizia che lavorano al massimo dell'impegno ma purtoppo sono soffocate dalla mancanza di risorse, fanno ricorrere molti Pm, e l'ho fatto anch'io, a questa forma di indagine dalla quale si possono trarre anche elementi di prova che però alla fine non valgono quello che costano sia in termini di denaro che anche in termini di diffamazione dell'onore delle persone"."Il punto sul quale noi vogliamo intervenite, per essere chiari, come ha detto la presidente Meloni, è sull'abuso di queste intercettazioni e sul fatto che molte di queste intercettazioni finiscono sui giornali", ha concluso il ministro.