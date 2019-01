Svolta nella medicina: l’intelligenza artificiale che riconosce le malattie genetiche al primo sguardo

Potrebbe essere una svolta importante per la scienza medica: adesso l'intelligenza artificiale riconosce le malattie genetiche "al primo sguardo", sulla base di alcune caratteristiche del viso. Lo indica il sistema chiamato DeepGestalt, che è stato messo a punto in tre anni allenandolo su 17.000 immagini di pazienti che rappresentano più di 200 malattie, e che potrebbe aiutare a ottenere diagnosi e trattamenti precoci. Descritto sulla rivista Nature Medicine, il sistema è stato messo a punto dal gruppo guidato da Yaron Gurovich e Karen Gripp, dell'azienda americana Fdna, che si occupa di intelligenza artificiale applicata all'analisi dei Big data.

L'analisi facciale

Le sindromi genetiche - scrivono i ricercatori - colpiscono l'8% della popolazione e molte di esse hanno caratteristiche facciali riconoscibili, tanto che recenti studi hanno dimostrato che le tecnologie di analisi facciale possono fornire informazioni utili per mettere a punto le diagnosi. Tuttavia l'inconveniente di queste tecnologie è che riescono a identificare un numero ancora molto limitato di malattie. Per questa ragione il sistema DeepGestalt viene considerato "una svolta molto attesa nella genetica medica", ha affermato Gripp. "Con questo studio - ha proseguito - abbiamo dimostrato che l'aggiunta di un sistema di analisi facciale automatizzato al lavoro clinico può aiutare a ottenere diagnosi e trattamenti precoci e migliorare la qualità della vita di questi pazienti".

Le potenziali sindromi genetiche

Per ottenere il sistema, i ricercatori hanno allenato gli algoritmi di intelligenza artificiale su immagini contenute in un archivio, nel quale i medici avevano caricato le foto dei volti dei pazienti, e ne hanno testato le prestazioni con due esperimenti indipendenti. Dopo aver analizzato le foto, per ciascuna immagine, l'Intelligenza Artificiale ha proposto un elenco di potenziali sindromi genetiche e poi ha ristretto il campo, riconoscendo la malattia il 90% delle volte. In tre casi, il sistema ha addirittura riconosciuto malattie che gli esperti non erano riusciti a identificare sulla base delle caratteristiche del volto.