Intelligence: Navigli Sar vantaggio logistico per trafficanti

Roma, 28 feb. (askanews) - "Le attività SAR (ricerca e soccorso in mare, ndr) vengono spesso pubblicizzate sui social network dai facilitatori dell'immigrazione irregolare quale garanzia di maggiore sicurezza del viaggio verso l'Europa. In tale contesto, la presenza di navigli SAR, infatti, rappresenta un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, permettendo loro di adeguare il modus operandi in funzione della possibilità di ridurre la qualità delle imbarcazioni utilizzate, aumentando correlativamente i profitti illeciti, ma esponendo a più concreto rischio di naufragio le persone imbarcate". E' quanto viene evidenizato nella Relazione annuale dell'intelligence sulla politica informativa per la sicurezza.