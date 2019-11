La vergogna a una partita di calcio fra Pulcini, insulti a un bimbo di 10 anni: «Negro di m...»

I piccoli calciatori dell’Aurora Desio (Milano) sabato prossimo disputeranno le loro partite col volto dipinto di nero. Tutto è cominciato con un insulto "'negro di merda" pronunciato all'indirizzo di un bambino che stava giocando a calcio e, cosa ancor più dolorosa, da una mamma sugli spalti. La denuncia è della società. " Proprio così. Senza se e senza ma. Senza senso. Senza pudore. Senza cervello. Nel mirino: un bambino di 10 anni. Dieci. Non è un incubo. E' realtà, tristissima. Andata in scena sabato scorso in Brianza. Attrice protagonista, da "oscar dell'inciviltà", una mamma", scrive la società.

Il post pubblicato dall'Aurora Desio è indirizzato al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, all'assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi e alla Lnd-Figc. Secondo quanto riferito dalla società brianzola, durante la partita Aurora Desio-Sovicese, categoria Pulcini 2009, "un piccolo giocatore dell'Aurora, di colore, si sente insultare con quella frase choc - "negro di merda" - proveniente dai genitori ospiti. La voce è femminile ed è sentita da altri compagni e da altri adulti". "Con questa lettera - si legge - l'Aurora vuole pubblicamente denunciare questa vergogna" e "nel prossimo weekend alcune nostre squadre giocheranno col volto dipinto di nero".

Dopo gli insulti il bambino "finge indifferenza. Con grande forza d'animo incassa e continua a fare ciò che più ama, correre dietro il pallone, con i suoi amici. A fine partita, insieme a un compagno, riferisce quelle parole al mister e poi ai genitori", molto attivi nel mondo del volontariato, della cooperazione, della difesa dei diritti umani. L'Aurora Desio ha rivolto la sua lettera anche alla Società Sovicese: "Certi che i vertici della Società condividano i valori di sportività e condannino ogni forma di razzismo - sottolinea la società - ci aspettiamo che venga avviata una indagine interna per individuare chi si è resa autrice di questo gesto vile e indegno, nei confronti di un bambino di 10 anni. Finchè non sarà individuata e oggetto di Daspo temporaneo dai campi giovanili, ci rifiuteremo di incontrare la Sovicese in qualsiasi competizione ufficiale, anche a costo di rischiare multe e penalizzazioni".

Intanto nella provicia di Brescia

Intanto, è bufera sull'assessore alla cultura del Comune bresciano di Orzinuovi, il leghista Leonardo Binda, accusato di razzismo. In un video pubblicato in rete si vede il giovane esponente del Carroccio partecipare al gioco nel quale deve riconoscere una figura che alcuni amici gli hanno attaccato in fronte. L'immagine è quella di una foca. "É quell'animale... grasso che vive in acqua", gli viene detto. Binda risponde: "É un negro". Il video ha immediatamente fatto il giro del web. Il sindaco della cittadina, il senatore Gianpietro Maffoni, sta valutando di togliere le deleghe all'esponente leghista.

Che comunque si è difeso, anche perché il video postato su Instagram sta facendo il tam tam su facebook e Whatsapp “… Non volevo offendere nessuno, avendo io stesso stima e amicizia con persone di colore. Non era riferita a nessuno, non è stata detta in un momento pubblico e non è stata riferita con intenti offensivi. Visto questo accanimento nei miei confronti, peraltro da persone che si sono sottratte ad ogni mio tentativo di spiegazione e dialogo, ho già preso provvedimenti nelle opportune sedi, chiedendo l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Postale”, si legge su BresciaSettegiorni.