Insultò Mihajlovic, punizione a vigile

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Disse 'zingaro di m...' al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic: ora il corpo della polizia municipale di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del vigile. Il fatto è accaduto fuori dall'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Mihajlovic reagì all'offesa razzista urlando "a chi hai detto zingaro" e al cosa divenne nota anche per un video che ritraeva l'episodio. Il Comandate del Corpo, Antonio Di Maggio, ha espresso direttamente a Mihajlovic e a tutta la sua famiglia "le sentite scuse da parte del Corpo, prendendo le distanze dal comportamento dell'agente, che non rispecchia di certo la professionalità di un' intera categoria di lavoratori, i quali si adoperano ogni giorno per tutelare i cittadini e rendere la Capitale più vivibile, garantendo sicurezza, legalità e decoro".