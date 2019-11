Inserire transessuali e transgender nel mondo del lavoro

Roma, 19 nov. (askanews) - In occasione del Tdor 2019, il giorno del ricordo delle vittime della transfobia, associazione Libellula, Procter& Gamble e Pantene lanciano una collaboraziore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone transessuali e transgender. Valeria Consorte, direttore marketing di Procter & Gamble."Il progetto "Hair has no gender", i capelli non hanno genere, in collaborazione tra Procter&Gamble, Pantene e associazione Libellula, è mirato alla comunità transgender, è un aiuto concreto a una comunità che abbiamo avuto modo di conoscere tramite l'associazione Libellula, a cui ci affiancamo. Si concretizzerà nell'apertura di una nuova sede a Roma come centro di ascolto, di sostegno, supporto medico, psicologico e legale e anche attraverso la formazione di sette persone con master nel settore del beauty care. Questo perché abbiamo appreso che uno degli scogli più grossi è l'inserimento delle persone transgender nel mondo lavorativo". In 0.49Out 1.19In 1.22Out 1.56