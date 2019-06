Insegue e travolge con l'auto il ladro che gli aveva rubato il cellulare

Dopo essere stato scippato un peruviano ha inseguito e travolto volontariamente con l'auto il ladro che scappava in bicicletta con il suo cellulare. È accaduto a Milano, nella "movida" dei Navigli.

Il ladro ricoverato in ospedale

Il ferito, un marocchino di 44 anni, irregolare e pregiudicato, si trova ricoverato all'ospedale in condizioni non gravi e ha riportato una prognosi di 40 giorni per una frattura alle ossa sacrali.

L'investitore arrestato per tentato omicidio

L'investitore, un peruviano di 37 anni, regolare, è stato arrestato per tentato omicidio subito dopo l'investimento dai carabinieri, che si trovavano in zona per una serie di controlli. Ha ripetutamente asserito di non volerlo uccidere.