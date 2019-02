L’Inps ricorda la sua dipendente vittima di femminicidio: una cerimonia per Marisa uccisa a fucilate dal marito

Una sala dedicata a una vittima di femminicidio, un forte atto simbolico per non dimenticare. La Direzione Regionale dell’Inps della Sardegna lo ha fatto per Marisa Della Rocca, la centralinista dell’istituto di previdenza che il 6 novembre del 2007 fu uccisa a fucilate dal marito che non accettava la decisione della moglie di lasciarlo.

Nel corso di una toccante cerimonia il 14 febbraio è stata inaugurata la nuova sala con l’intento di rendere perpetuo il ricordo della donna uccisa a 54 anni. Era presente anche la figlia della donna, Sara, che ha voluto portare la sua testimonianza in una giornata improntata essenzialmente all’amore, alla non violenza e al rispetto.

Le parole della figlia

Commoventi le sue parole: “La mia mamma si merita una giornata come questa non solo per le atrocità che ha subito ma per la persona fantastica che era lei per me non era solo la mia dolce e protettiva mamma era anche la mia migliore amica. Amava la vita e aiutare gli altri. Quando mi sposerò con l’abito bianco o diventerò mamma, lei non ci sarà. Tutto ciò che vorrei è solo un suo abbraccio come solo lei sapeva darmi. Mi manca anche solo poter pronunciare la parola mamma”.

Un momento della manifestazione

La vicenda

Marisa Della Rocca fu uccisa dal marito nel 2007 in una stradina tra Decimomannu e Decimoputzu. Dopo aver sparato il marito della donna si presentò all’ingresso del carcere di Buoncammino dicendo “l'ho ammazzata, arrestatemi”. I due coniugi si stavano recando in municipio per ritirare i documenti necessari ad avviare la separazione legale. Prima di lasciare la loro abitazione avevano litigato a lungo, ancora una volta, ma lui cercava in ogni modo di convincerla a non separarsi, anche per salvare le apparenze di un matrimonio da cui era nata anche una figlia. Lei tuttavia era convinta della propria scelta. “Facciamola finita, ho deciso”, pare gli avesse detto. Così, dopo essere passati al comune, avevano ripreso l’auto. Una condanna per Marisa. Perché il marito a quel punto imbocca una strada di campagna, imbraccia il fucile e le spara. Quando arriveranno i carabinieri, condotti sul luogo del delitto dallo stesso pensionato, troveranno il corpo straziato dai pallettoni della donna e sotto, nel sedile posteriore, l’arma.

La direttrice dell’Inps Sardegna, Cristina Deidda (vedi il VIDEO), ha detto che “bisogna ricordare bene questi eventi tragici in maniera che non accadano mai più”.

Il convegno

Dopo l’inaugurazione si è svolto un convegno moderato da Susi Ronchi, Coordinatrice di Giulia giornaliste. Sono intervenuti l’Architetto dell’INPS Dario Luciani, il Filosofo della scienza Silvano Tagliagambe, la Vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Istituto Maria Sciarrino, la Consigliera regionale di Parità Tiziana Putzolu e il Costituzionalista Andrea Deffenu.

La Direttrice regionale Cristina Deidda, nell’introdurre i lavori, ha sottolineato l’importanza del valore della memoria, strumento imprescindibile per impedire e prevenire ogni forma di violenza e discriminazione.

Momenti di profonda commozione ha suscitato la lettera della figlia di Marisa della Rocca, Sara, e il racconto del vuoto lasciato da una madre strappata troppo presto alla sua famiglia, e alla vita.

Al termine del saluto, la Direttrice Deidda ha scoperto la targa incisa alla memoria della collega.

E’ poi seguito un contributo della Rettrice dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo, che ha presentato uno spot contro la discriminazione di genere, in cui disegni e musica hanno riempito di significato il messaggio di fondo: l’amore non taglia le ali.

Pieno di significato anche l’intervento dell’Architetto Luciani, improntato all’importanza del committente pubblico, e a dare senso e forma alla memoria attraverso un progetto che valorizza la funzionalità e la vocazione pubblica.

A seguire, le riflessioni del professor Tagliagambe sui “comunicatori di esistenza.

La Vice Presidente del C.U.G. Inps Maria Sciarrino ha posto invece l’accento sull’approccio inclusivo dei progetti che combattono l’isolamento di genere e favoriscono un necessario cambiamento culturale sul posto di lavoro e nella società.

La Consigliera regionale di Parità Tiziana Putzolu ha raccontato storie vere di donne, lavoro e maternità, “nell’ombra”, sottolineando che ogni posto di lavoro perduto da una donna è un posto di lavoro perduto per sempre.

Ha concluso i lavori il costituzionalista professor Deffenu, il quale ha trattato il tema del ruolo della Costituzione rispetto alla parità di genere, passando dalla novità normativa della doppia preferenza di genere al principio della democrazia paritaria, e affermando che la lotta politica per la Costituzione viene dal sociale, ove essa vive ed è vitale.

La giornata ha avuto il suo apice con il minuto di silenzio dedicato dai presenti alle tre donne INPS accomunate da un unico, identico, destino di morte per femminicidio: Marisa Della Rocca, Daniela Nenni e Rosanna Belvisi, salutate da un applauso liberatorio, testimonianza di partecipazione e solidarietà.