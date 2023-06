Innovazione, Pavone (Comune Milano): andiamo verso la smart city

Milano, 7 giu. (askanews) - "Milano è sempre stata la capitale dell'innovazione, ma con una totale volontà di condividere e di lavorare sempre per i nostri cittadini. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una serie di progetti che da un lato sono dei progetti molto avanzati tecnologicamente parlando, come l'ecosistema digitale urbano, quindi nella direzione della cosiddetta data driven city o smart city che dir si voglia. Dall'altra parte chiaramente abbiamo sempre in mente il fatto che i cittadini e le cittadine per diventare dei cittadini digitali a tutto tondo devono avere la consapevolezza di che cosa significa poi per esempio la gestione dei propri dati, della sicurezza in rete, quindi lavoriamo molto sempre in una logica pubblico-privato perché il tema della partnership e del partenariato per noi è ormai fondamentale, anche perché l'innovazione arriva sempre dall'esterno o quasi sempre dall'esterno, per cui siamo molto attenti al paradigma dell'open innovation.

Lavoriamo anche nella logica di andare per esempio nei quartieri a fare divulgazione, formazione sui temi del digitale e dell'innovazione che sono in continuo cambiamento: l'intelligenza artificiale è l'ultima delle frontiere su cui lavoreremo perché ha una serie di derive che chiaramente toccano il mondo delle imprese, la nostra amministrazione e i nostri cittadini". Così ad askanews Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Milano, durante lo Young Innovators Business Forum.