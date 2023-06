Innovazione, Iezzi (Swascan): attenzione all'utilizzo illegale

Milano, 6 giu. (askanews) - "L'innovazione rappresenta sempre un aspetto positivo, indubbiamente, ma anche un possibile rischio, quindi dipende sempre da come andremo a utilizzare e applicare l'innovazione. Un punto di attenzione in cui tutti quanti noi, giovani e meno giovani come me, devono in qualche modo prestare massima attenzione per garantirci un futuro in cui l'innovazione digitale sarà sempre più una costante e la nostra vera quotidianità.

L'innovazione porta con sé il nuovo, ma nel momento in cui abbiamo delle novità automaticamente ci sono dei possibili rischi che potrebbero essere utilizzati da attori malevoli. Ecco che quindi sviluppare, creare il nuovo fa parte del nostro essere uomo. E nello stesso tempo dobbiamo prestare attenzione su quelle che sono le modalità con cui vengono sviluppate a livello tecnologico da un lato e soprattutto la presenza di un utilizzo non etico e a volte spesso illegale, cosa che avverrà sicuramente anche per quanto riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale". Così ad askanews Pierguido Iezzi, CEO e founder di Swascan, al Young Innovators Business Forum.