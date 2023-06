Innovazione, Ferrieri (Angi): lanciato patto per il rilancio

Milano, 6 giu. (askanews) - "L'innovazione è un punto fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Spesso e volentieri ci sono state delle difficoltà nel mettere i giovani nel centro dell'agenda e ad allocare nel migliore dei modi quelle che sono le risorse. L'Angi su questo si vuole mettere proprio in prima fila nel creare un partenariato pubblico-privato, un vero e proprio patto per il rilancio dell'Italia che abbiamo suggellato qui all'interno di questa meravigliosa kremesse dello Young Innovator Business Forum, appuntamento milanese giunto alla sua seconda edizione. E proprio qui all'interno della capitale economica italiana e della Borsa di Milano a Palazzo Mezzanotte per evidenziare come gli investimenti, la sostenibilità e gli incentivi siano fondamentali per poter costruire un percorso valoriale che possa mettere a confronto i grandi operatori del settore e le istituzioni italiane ed europee".

Così ad askanews Gabriele Ferrieri, presidente Angi, a margine del Young Innovator Business Forum in corso al Palazzo della Borsa di Milano."All'interno del nostro Osservatorio - prosegue - abbiamo evidenziato in termini di ricerche con il nostro Centro Studi quelli che sono i megatrend sugli investimenti. Robotica, intelligenza artificiale, transizione energetica saranno tre must fondamentali. Quindi da un lato occorre sensibilizzare le istituzioni affinché possano valorizzare questo percorso, ma dall'altro anche nel mettere a supporto tutta una serie di strumenti che possono valorizzare gli operatori del settore. E su questo siamo lieti di essere sia in affiancamento al Ministero delle Imprese del Made in Italy che alla istituzione del Ministero dell'Ambiente. Quindi un ringraziamento particolare va sia al ministro Fratin che al viceministro Valentino Valentini che hanno portato le loro importanti testimonianze in questa manifestazione proprio dedicata all'innovazione e all'eccellenza dei giovani italiani", conclude il presidente di Angi.