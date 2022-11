Influenza 2022: sintomi, incubazione e trasmissione. Ecco quando ci sarà il picco

L''influenza "sta circolando ma ancora non è endemica, ci sono segnalazioni di casi ma c'è ancora uno strascico di stagione climatica favorevole che limita la diffusione. Il mese chiave dove colpirà forte sarà dicembre con l'arrivo del freddo, per questo è necessario che le persone anziane e fragile si vaccinino". Così Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Che cosa è l'influenza

Si tratta di una malattia stagionale che, nell’emisfero occidentale, si presenta durante il periodo invernale. Nell’uomo è stata isolata per la prima volta nel 1933, in Inghilterra. In precedenza erano già stati isolati virus influenzali sia nei polli che nei suini. Da quel momento in poi sono stati identificati quattro tipi di influenza. Si tratta dei tipi A e dei tipi B, responsabili della sintomatologia influenzale classica; il tipo C, di scarsa rilevanza clinica (generalmente asintomatico); il tipo D, la cui possibilità di infettare l’uomo non è ancora chiara. I virus dell’influenza A si dividono a loro volta in altri sottotipi, sulla base di differenze molecolari nelle due glicoproteine di superficie emoagglutinina (HA) e neuraminidasi (NA).

Sintomi, incubazione e durata

L’EpiCentro Iss spiega che all’influenza si accompagna il manifestarsi di “sintomi generali e respiratori”, che possono durare dai 3-4 giorni a 1-2 settimane. Generalmente l’incubazione è invece più breve (1-2 giorni). L’influenza colpisce solitamente con la febbre, accompagnata da "brividi, dolori ossei e muscolari, mal di testa, grave malessere generale, astenia, mialgia, mal di gola, raffreddore, tosse non catarrale e congiuntivite".

La febbre, in particolare, si manifesta di solito in maniera brusca e può arrivare a 38°C, nei bambini con punte fino a 39-40°C. La tosse influenzale è secca e “può essere grave e molto fastidiosa”, potendo durare anche due o più settimane. Altri sintomi sono la fotofobia (eccessiva sensibilità e intolleranza alla luce) e l’inappetenza. Non sono invece frequenti sintomi che coinvolgono il tratto gastrointestinale. Nausea, vomito e diarrea sono provocati da virus simil-influenzali, ma si presentano in genere soprattutto nei bambini.

Come si trasmette

I virus influenzali passano attraverso le vie aeree. Si diffondono quindi con particolare facilità tramite le goccioline di saliva che vengono prodotte con i colpi di tosse e gli starnuti, ma anche “semplicemente parlando, soprattutto negli ambienti affollati e chiusi”, si legge sempre sul sito di EpiCentro Iss. L'influenza si trasmette poi per contatto diretto con soggeti infetti - ad esempio se mani contaminate toccano occhi, naso o bocca di persone sane - oppure attraverso utensili o oggetti. Il virus dell’influenza è infatti capace di persistere molto a lungo e penetrare nell’organismo attraverso le mucose.

Chi è infetto può risultare contagioso da uno o due giorni prima dell’insorgere dei sintomi. Lo rimane fino a circa cinque-dieci giorni dall’inizio degli episodi sintomatici. Quindi, sottolinea l’Iss, “il virus può essere trasmesso anche da persone apparentemente sane”. I soggetti con sistema immunitario debole e i bambini possono risultare contagiosi per un tempo ancora più lungo.

Guarigione

Per la maggior parte delle persone l’influenza non è un problema serio: non richiede specifiche cure mediche e raramente porta a complicazioni gravi nei soggetti sani. Tra le persone esposte a rischi ci sono le donne in gravidanza, i bambini più piccoli, gli anziani, i malati cronici, chi è sottoposto a terapie che vanno a indebolire il sistema immunitario e in generale chi non è in salute, come ad esempio chi soffre di obesità e di diabete.

I vaccini

L'influenza si può prevenire ad esempio con la vaccinazione che, oltre a dimunuire la possibilità di ammalarsi, va ad affievolire le chance di decorso grave dei sintomi nel caso in cui si venga colpiti dai virus