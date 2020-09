Con l’autunno cresce il dilemma: influenza o Covid-19? Ecco come riconoscere i sintomi

Benvenuto autunno. Da qualche giorno è arrivato. Ma con esso arriverà anche la stagione dell’influenza, e in questo periodo di Covid può rappresentare un problema in più. Come fare infatti a distinguere la semplice sindrome influenzale dal coronavirus, specie quando si tratta di bambini? I sintomi sono abbastanza simili, febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, e in pratica l’unica possibilità per avere una risposta certa è quella di sottoporsi al tampone. Un grosso dilemma per i genitori che devono mandare i figli piccoli a scuola.

Per questo, onde evitare falsi allarmi e inutile intasamento degli ospedali i medici invitano i genitori a vaccinare i figli contro l’influenza.

Ma in definitiva quando si può legittimamente sospettare dell’esistenza del Covid?

Sul Corriere della Sera si legge (parla il direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Buzzi di Milano, Gianvincenzo Zuccotti) – come ricorda tg24.sky.it - che “se un bambino ha solo il raffreddore, senza disturbi gastrointestinali e congiuntivite, si può essere abbastanza certi che si tratta di un classico raffreddamento stagionale”.

Diverso è se al raffreddore "si somma la febbre più alta dei 37,5 gradi e sintomi come vomito e diarrea”. In questo caso il sospetto di Covid diventa alto. Se i sintomi si presentano singolarmente è invece probabile si tratti di influenza stagionale.

Altri sintomi che fanno scattare l’allarme

Un sintomo importante del Coronavirus è la perdita di gusto e olfatto. Da non confondere ovviamente con la difficoltà a sentire gli odori indotta dalla congestione nasale. In quest’ultimo caso si mantiene la capacità di distinguere tra dolce e amaro, mentre in caso di covid ciò non avviene.

Da tener presente tuttavia che sono “sintomi soggettivi ed è difficile farseli raccontare da bambini con meno di sei anni”, afferma l’esperto sul Corsera.

Vaccinazione antinfluenzale (Ansa)

Altra cosa da prendere in seria considerazione è la tosse, molto “secca, stizzosa e insistente” spiega Zuccotti sul quotidiano milanese. E a tale proposito però in inverno “circola anche il virus respiratorio sinciziale (RSV), in grado di infettare l’apparato respiratorio e di provocare bronchiti asmatiformi e bronchioliti con la tosse stizzosa come sintomo”. Quindi “sarà necessaria una diagnosi differenziale”. Nella maggior parte dei casi però “tali forme non danno febbre”. Sarà bene sospettare del Covid-19 “quando si notano dei sintomi insoliti e non legati a condizioni come l’asma o le forme allergiche. Quest’ultime – precisa l’esperto - sono accompagnate da febbre solo in rari casi”.

Quando tenere i bimbi a casa

Per il pediatra “non è necessario farlo ogni volta che i piccoli hanno un po’ di tosse o raffreddore”. Meglio farlo “solo in presenza di febbre superiore ai 37,5 gradi o eventuali sintomi diarroici”.

Inoltre per monitorare il coronavirus si dovrebbero “creare dei centri sentinella”.

Da considerare l’ordine dei sintomi

Questo non sostituisce la necessità di una diagnosi, tuttavia può fornire una mano d’aiuto nel capire se sia il caso di ricorrere al tampone. Recenti studi hanno infatti dimostrato che nella maggior parte dei casi il primo sintomo dell’infezione da Covid è la febbre, seguita poi da tosse e dolori muscolari, nausea, vomito e, infine, diarrea.

Quando si tratta di una semplice influenza, invece, la tosse si manifesta spesso prima della febbre.

Il medico

Claudio Cricelli, presidente della Simg (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie) ricorda sempre su tg24.sky.it che "sarà il medico di medicina generale, qualora ravvisi un sospetto Covid-19, a far intervenire l’unità diagnostica per gli accertamenti".