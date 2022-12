Influenza più brutta di sempre: ma ecco perché è un errore capitale andare al pronto soccorso

I tecnici di Alisa, che è l’agenzia regionale ligure per la Sanità, una specie di SuperAsl, guidati da Filippo Ansaldi, medico ma soprattutto statistico, compulsano i tamponi raccolti nell’ultima settimana in Liguria: il 40% è positivo per virus influenzali, solo il 10% per Covid e circa il 20% per gli altri virus respiratori come il sinciziale, il rinovirus o il metapneumovirus.

E dati in qualche modo sovrapponibili arrivano dal laboratorio analisi del Policlinico San Martino di Genova, l’ospedale più grande d’Europa, dove la macchina è guidata dal primario Luca Nanni, che è una sorta di mago dei tamponi, un luminare del laboratorio. Quelli veri, molecolari, non quelli fai da te o quelli amatissimi dal “popolo dei tamponi”, regolarmente in coda fuori dalle farmacie.

E, come sempre, l’osservatorio ligure che su TiscaliNews abbiamo scelto come grandangolo sulla sanità è l’immagine di ciò che sta succedendo anche a livello nazionale. Infatti, la Liguria, nonostante la popolazione di soli un milione e 600mila abitanti, è interessantissima per monitorare la salute dell’Italia perché è la regione con più anziani (e anche con più invecchiamento attivo, ma questa è un’altra storia) e quindi si trova ad affrontare numeri e flussi che sono una cartina di tornasole per capire l’andamento nazionale.

Paura dai dati dell'influenza

I numeri dell’influenza fanno paura. “Siamo evidentemente di fronte ad un momento delicato dell’anno – spiegano all’unisono il presidente delle Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, che gli è succeduto in questo ruolo poche settimane fa ed è un tecnico puro, che era responsabile del dipartimento emergenza-urgenza della regione, cioè pronto soccorso e reparti di terapia intensiva, a partire ovviamente dal “suo”, quello di San Martino – ed è per questo occorre da parte di tutti la massima attenzione. Abbiamo predisposto uno sforzo straordinario per queste festività, per evitare che il mix del Covid-19 con un virus influenzale particolarmente aggressivo dopo gli anni in cui non ha sostanzialmente circolato congestioni i pronto soccorso. L’obiettivo è evitare che arrivino in pronto soccorso casi non urgenti, come febbre alta o altri sintomi che possono essere gestiti senza ricorso ad un dipartimento di emergenza”.

Rischi da influenza nell'anno in corso

Insomma, il rischio influenza quest’anno è molteplice. Da un lato, perché il ceppo 2022, l’”australiana” è forte di suo. Poi, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, i nostri anticorpi sono deboli perché, con le mascherine, ovviamente non li abbiamo allenati. In più, proprio per le stesse motivazioni, un virus influenzale diventa particolarmente aggressivo perché arriva dopo anni in cui, a causa delle misure di distanziamento e protezione come le mascherine, non ha sostanzialmente circolato.

Praticamente, la tempesta perfetta. Che si combina con il fatto che i pazienti Covid, anche se più dei due terzi dei ricoverati positivi sono in ospedale per tutt’altre patologie, hanno percorsi diversi che impongono un’organizzazione sanitaria diversa. Insomma, il tampone Covid di default a chiunque arriva in ospedale crea molti problemi, anche perché contemporaneamente i malati di influenza, molto più aggressiva, hanno invece un trattamento assolutamente “normale” e non sono separati dagli altri pazienti.

Uso corretto del pronto soccorso: cosa fare

Proprio per questo, il primo consiglio è esattamente di fare l’opposto di ciò che naturalmente saremmo portati a fare. E a parlare è ancora Gratarola che, nella vita, prima di fare l’assessore, curava per l’appunto il pronto soccorso di San Martino, che è come una città autonoma, in qualche parte d’Italia farebbe anche provincia, con il direttore sanitario Salvatore Giuffrida come sindaco. Quindi è perfetto perché conosce meglio di chiunque altro questa realtà. E ovviamente le sue parole valgono per tutti i pronto d’Italia.

“La risorsa ‘pronto soccorso’ va utilizzata solo ed esclusivamente quando la sintomatologia presenta gravità tale da non poter essere gestita attraverso i naturali canali della medicina di famiglia – spiega –. In altre parole di fronte a febbre e sintomi influenzali il pronto soccorso non è il luogo dove cercare risposte perché è una struttura che, appesantita da patologie improprie, da un lato toglie risorse a quelle propriamente presenti e dall’altro pone a rischio lo stesso paziente influenzato che non si giova certamente di ambienti affollati”.

Insomma, se uno ha la febbre, anche alta, al pronto soccorso rischia di peggiorare, anziché migliorare. E con le feste in famiglia della prossima settimana le cose possono peggiorare, anche notevolmente, anche perché fino ad ora, sostanzialmente, gli “untori” sono stati soprattutto i piccoli. E quindi il grosso deve ancora venire.

E qui arriva Ansaldi con i suoi numeri applicati alla medicina: “ll quadro epidemiologico dell’influenza è peculiare con un impatto superiore a quello delle peggiori epidemie influenzali degli anni precedenti, considerando il dato registrato da quando esiste il sistema di sorveglianza. E questo dimostra che la situazione è decisamente importante e da monitorare costantemente. Se è vero che la fascia d’età dove il virus circola maggiormente è sempre quella tra gli 0 e i 5 anni, è anche vero che l’incidenza che registriamo oggi per l’influenza è superiore al doppio di quella che normalmente si osserva negli adulti e negli anziani”. Superiore al doppio, ripeto.

Bassetti torna sui vaccini influenzali

E quindi sul tema interviene anche Matteo Bassetti, che di San Martino è direttore della clinica universitaria di malattie Infettive e coordina anche tutti i reparti del suo settore degli ospedali liguri, il Diar: “Da mesi lanciamo appelli affinché le persone si vaccino contro l’influenza e il Covid. Purtroppo assistiamo oggi a una situazione nella quale molte persone non si sono ancora vaccinate, con le conseguenze che tutti vediamo. La copertura è troppo bassa rispetto a quanto ci aspettavamo: medici e istituzioni non sono stati abbastanza ascoltati. Siamo ormai vicini al picco influenzale, ma è bene fare un ultimo invito alla popolazione in questo senso”.

E sempre con Bassetti stiliamo una sorta di mini-decalogo, anzi terna di consigli, per chi avesse l’influenza: “A proposito dell’influenza ci sono altre raccomandazioni importanti da fare: non serve andare al pronto soccorso, ci si può curare a casa e poi ricordiamo che non si devono usare gli antibiotici”. E anche quest’ultimo punto, la lotta all’abuso di antibiotici, è qualcosa che contraddistingue la via corretta all’approccio con l’influenza.

Le direttive del ministero

E anche il Ministero della Salute spiega che non bisogna dunque rivolgersi al pronto soccorso se ci si trova in queste situazioni: per evitare il pagamento del ticket o per propria comodità; nel caso di visite specialistiche, per evitare liste di attesa; per ottenere la compilazione di ricette e/o di certificati; per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni urgenti; per evitare di chiamare il proprio medico curante; per ottenere prestazioni che potrebbero essere erogate attraverso i servizi ambulatoriali.

Che è quasi un riassunto di tutti gli escamotage di chi va al pronto sempre e comunque. Tutto questo, combinato a un’influenza per cui le sale affollate del primo intervento sono un elemento moltiplicatore, anziché di aiuto alla propria salute, rischia di creare un mix pericolosissimo.

Ed è ancora Gratarola nel suo doppio ruolo di assessore, ma soprattutto di medico che nei pronto soccorso ci è sempre vissuto a spiegare il rischio. Che è ligure, ma è uguale in tutta Italia: "Nella nostra regione lo straordinario numero di patologie stagionali insiste su una popolazione estremamente anziana e affetta da malattie croniche e quindi intrinsecamente fragile. Tutto ciò porta a volte al ricorso al Pronto Soccorso anche in situazioni per le quali sarebbe opportuna l'interlocuzione con il proprio medico di famiglia. Va ricordato che sovraccaricare i pronto soccorso, anche laddove la patologia può essere gestita tranquillamente presso il proprio domicilio, genera una serie di problemi agli ospedali e di tenuta della funzione emergenziale".

Altrimenti, da questo punto di vista, sarà più brutta di alcune ondate Covid.

Uomo avvisato, mezzo salvato. Anche dall’influenza più brutta di sempre.