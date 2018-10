Mal di gola, febbre alta e tosse, l'influenza 2018 è alle porte: cinque milioni di italiani a letto

L’epidemia dell’influenza 2018 sta arrivando al primo picco stagionale. definita "di intensità media" dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi si aggiungeranno gli italiani colpiti dalle infezioni respiratorie simil-influenzali di origine virale, che colpiscono durante tutti i 12 mesi, a differenza dell'influenza vera e propria che incide in un preciso e preventivabile periodo dell'anno. Il brusco e repentino abbassamento delle temperature ha contribuito a far aumentare il numero dei casi che già si sono verificati.

I sintomi

Febbre, riniti, tosse e mal di gola vanno affrontati nel modo giusto perché, se trascinati nel tempo, riducono le difese immunitarie e ci fanno arrivare impreparati alla stagione influenzale vera e propria. Ma attenzione a non confondere l’influenza da altri fastidi stagionali. Si può parlare di sintomi influenzali solo se ci sono tre condizioni presenti contemporaneamente: la febbre elevata, dei sintomi sistemici come dolori muscolari/articolari e sintomi respiratori come tosse, naso che cola, congestione/secrezione nasale o mal di gola. Occorre però non abbassare la guardia con l’influenza: lo scorso anno ci si aspettava una stagione influenzale di media intensità e invece è stata una delle più pesanti degli ultimi anni. Molto dipende anche dal meteo: se questo inverno dovesse essere più lungo e freddo sicuramente si avranno molti più malati.

Il contagio

Il tanto odiato virus si trasferisce solitamente per via aeree attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Il periodo incubazione va da 1 a 4 giorni, ma normalmente è di 48 ore. Inoltre c’è da aggiungere che si può essere già contagiosi quando la malattia non si è ancora manifestata. Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel limitare la diffusione dell’influenza. La durata dello stato influenzale, invece, potrebbe protrarsi per più giorni. Nelle prime 24 ore è previsto il picco più alto di febbre che può durare fino a circa due-tre giorni (ma in maniera più stabile). Le altre patologie respiratorie come il raffreddore o la tosse, invece, durano di più, anche un paio di settimane.

Come curarsi

Per combattere l’influenza ed evitare principalmente il rischio di complicazioni possono essere somministrati i farmaci antivirali, che però hanno efficacia solo se assunti entro 48 ore dalla comparsa dei primi sintomi. Più spesso vengono somministrati farmaci sintomatici, che aiutano ad alleviare fastidi e dolori. Gli antipiretici, invece, servono ad abbassare la febbre, mentre gli analgesici riducono i dolori ossei e muscolari, il mal di testa e la sinusite. Oltre i farmaci ci sono anche tanti rimedi naturali che permettono di affrontare l’influenza nel modo migliore. Il primo consiglio è il riposo poiché l’organismo ha bisogno di tempo per combattere l’infezione. Altrettanto importante è l’idratazione: quando si ha la febbre si suda molto e di conseguenza si perdono liquidi. Bere molta acqua e reintegrare i sali minerali sono soluzioni ottimali.

I vaccini

Con ogni probabilità il virus di quest’anno sarà l’AHN1 e il virus B.Nel frattempo, è stata pubblicata la composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2018-2019, che conterrà due nuove varianti (circolate anche nell’emisfero australe): AH3N2/Singapore, che sostituirà il ceppo A/HongKong/4801/2014, e B/Colorado, che sostituirà il ceppo B/Brisbane. Le campagne di vaccinazione, in Italia, sono già partite e dureranno fino a dicembre. Alla pagina successiva il vademecum antinfluenzale.

Miti da sfatare

L'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), dedica sul proprio portale un focus per sfatare 5 miti sul virus, che causa ogni anno fino tra i 350.000 e i 650.000 morti nel mondo e milioni di ricoverati:

l'influenza non è grave. I sintomi di mal di testa, naso che cola, tosse e dolore muscolare la possono far confondere con un forte raffreddore ma alcune persone possono sviluppare complicanze anche mortali tra cui polmonite, infiammazioni al cuore o al cervello.

Il vaccino antinfluenzale può darmi l'influenza. Falso: è inattivato e non provoca la malattia, al massimo può dare debolezza per un paio di giorni.

Il vaccino antinfluenzale può causare gravi effetti collaterali. Falso: è risultato sicuro e gli effetti collaterali gravi sono estremamente rari.

Ho fatto il vaccino e avuto l'influenza, quindi non funziona. Falso: i virus influenzali si evolvono continuamente, mentre i vaccini sono specifici per alcuni ceppi, motivo per cui è comunque possibile esser contagiati da ceppi per i quali non si è vaccinati

Sono incinta quindi è meglio non vaccinarmi. Falso: le donne incinte dovrebbero in particolare farlo poiché il loro sistema immunitario è più debole. Cinque, ricorda ancora l'Oms, i modi per proteggersi: fare il vaccino antinfluenzale, evitare di stare vicino a persone malate, non toccarsi spesso occhi, naso o bocca perché in questo modo i germi hanno più probabilità di entrare nel corpo; disinfettare le superfici se condivide casa con chi è malato e, infine, lavarsi spesso le mani.

Vademecum antinfluenzale

Bere una spremuta al giorno. Assumere le giuste dosi di vitamina C contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. Quindi via libera agli alimenti che la contengono. Fare solo attenzione alle quantità: assumerne in eccesso, potrebbe dar luogo a disturbi gastrointestinali.

Dormire aiuta a difendersi dal virus, poiché incrementa la risposta immunitaria. Questo vale ancora di più per i bambini.

Non ricorrere a medicinali inutili, soprattutto antibiotici. Gli antibiotici combattono soltanto le infezioni batteriche e l’influenza stagionale e il raffreddore non sono causati da batteri, ma da virus.

L’attività fisica aiuta a rafforzare le difese immunitarie nel combattere il virus dell’influenza. Tuttavia, mai esagerare. C’è infatti il rischio di eccedere con lo sforzo e quindi costringere il corpo ad un super lavoro che lo rende più debole in caso di attacco dei virus.

Il brodo caldo di carne aiuta a guarire meglio e più in fretta. Alcune ricerche hanno evidenziato l’opportunità di assumere proteine per facilitare la ricostruzione delle cellule danneggiate dall’infezione. Il brodo di carne è in genere il modo migliore per nutrirsi in un momento in cui, a causa dell’infezione, si è inappetenti.

Influenza, ma quanto ci costi?

Ogni anno l'influenza e i virus 'cugini' costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. Ebbene, l'esborso economico non sarà leggero: le famiglie italiane spenderanno 8,6 miliardi di euro e lo Stato 2,1 miliardi, per un totale di ben 10,7 miliardi: quasi quanto una manovra economica. Ma sarà proprio sui cittadini l'aggravio maggiore: le famiglie, quasi senza accorgersene, spenderanno in media 250 euro per influenza e sindromi parainfluenzali. Tenuto conto che ogni famiglia ha 2,3 componenti di media, l'esborso per i cittadini sarà il doppio rispetto a quello del Servizio sanitario nazionale, che per ogni malato dovrà sborsare 62 euro l'anno.