Influencer amica di Ferragni derubata a casa da 4 donne

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Mentre lei e il compagno erano fuori città per le vacanze di Natale, quattro donne le hanno svaligiato la casa. E' successo all'influencer Martina Maccherone, nota al popolo dei social anche per essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, con cui in passato ha anche lavorato. A denunciare l'episodio è stata la stessa ragazza sulle sue stories di Instagram, dove la seguono 127 mila persone. L'influencer prima aveva raccontato il dispiacere e lo shock per il furto subito e poi ha postato le immagini della telecamera di sorveglianza che ha filmato quattro donne, all'apparenza giovani e vestite alla moda, mentre le svaligiavano la casa. A commento del video la ragazza ha aggiunto: "quattro donne, lo schifo". (ANSA).