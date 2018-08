Tra indulto e pena sospesa l’aggressore recidivo rimane libero di violentare

Prima di essere arrestato a Rimini per aver aggredito e violentato una turista danese, il 37enne venditore di rose sulla riviera romagnola già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato. M.M.L. nel corso dei vent’anni in cui ha abitato in Italia ha collezionato una lunga scia di denunce. La Questura romagnola ha verificato che a carico dell'uomo c'erano tre pregresse denunce per violenza.

La prima violenza risale al '99

La prima era stata presentata nella città di Terracina nel 1999. Secondo gli archivi della polizia, lo straniero avrebbe avvicinato una bambina spiaggia, nei pressi di uno stabilimento balneare, e le avrebbe messo le mani addosso. L'uomo faceva il venditore ambulante e ogni giorno girava in spiaggia. Ma come è possibile che nonostante la lunga serie di denunce e condanne l’ambulante girasse a piede libero? Il suo legale, l’avvocato Elisabetta Sorse, ha spiegato al Fatto quotidiano che l’uomo ha dichiarato di essere stato condannato ma di aver convertito la pena in espulsione , e per questo era stato allontanato dall’Italia per un periodo di 5 anni.

La denuncia per ricettazione

Nel 2004 è tornato in Italia forse per una sanatoria e nello stesso anno è stato denunciato prima a Terni per ricettazione e poi per violenza. Questa ipotesi di reato è stata derubricata in molestie, reato per il quale ha potuto usufruire dell’indulto del 2006 dedicato alle pene detentive non superiori ai tre anni. “Agli atti non risulta nessuna condanna”, conferma il difensore. Due anni dopo, nel 2008 il venditore di rose ci ricasca. Aggredisce una donna a Miramare di Rimini e viene condannato a un anno e mezzo. Ma la pena viene ancora una volta sospesa.

Tra indulto e pena sospesa

Tra i suoi precedenti anche un diverso episodio a Bellaria (Rimini), per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nel 2008. In quell’occasione l’uomo viene condannato a 6 mesi sempre con pena sospesa. Per un massimo di due condanne, che non superino i due anni totali di pena si può infatti beneficiare della non menzione e della pena sospesa. Ecco spiegato il motivo per cui l’uomo era a piede libero e regolare. Nessun errore giudiziario dunque. “M.M.L. ha un regolare permesso di soggiorno .Da settembre avrebbe iniziato un nuovo lavoro, vive a Roma dal cognato, è inserito stabilmente tempo, non vorrei che venisse dato uno spessore politico a questa vicenda”, afferma il suo legale che si dice preoccupata che a questa vicenda venga dato uno spessore politico

L’indignazione della comunità riminese

Sulla vicenda è intervenuta anche "l'Amministrazione comunale di Rimini che in una nota scrive: “Come mai girava libero e indisturbato un cittadino straniero che a proprio carico pare avesse più di un precedente riguardo violenze verso le donne e perché, se così fosse, non era in carcere?". "Si fa da tempo, subito dopo fatti traumatici, un gran parlare in Italia di inflessibilità e di pene più severe per chi compie questi reati crudeli e vigliacchi e poi si scopre che chi ha commesso per ben tre volte reati analoghi se ne gira indisturbato per le nostre città. Crediamo che a questa domanda non si ci debba sottrarre. Lo chiede la comunità riminese che - viene osservato - condivide l'indignazione che è duplice: sia perché questo criminale fosse ancora a piede libero, sia perché non fosse fuori dall'Italia". Quindi, conclude la nota, "il Comune di Rimini di fronte a questa barbarie conferma che manterrà così come avvenuto anche recentemente e così avverrà anche in questo caso, una posizione ferma e rigorosa di fronte a ogni episodio di violenza nei confronti delle donne impegnando l'istituzione nella costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari a carico dei responsabili".

Attivata revoca permesso soggiorno

Intanto la questura di Roma ha attivato la procedura per revocare il permesso di soggiorno al cittadino del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane turista danese, a Rimini. L'episodio denunciato dalla donna risale alla notte tra domenica e lunedì. L'indirizzo romano al quale lo straniero è domiciliato risulta falso e sono in corso accertamenti sul suo presunto datore di lavoro, un connazionale. La revoca del permesso di soggiorno sarà notificata in carcere. La questura di Rimini procederà poi con la notifica dell'espulsione che sarà seguita dal rimpatrio, una volta ultimato l'iter giudiziario.