Indagato per corruzione il sottosegretario della Lega Siri

Roma, 18 apr. (askanews) - Armando Siri, sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e senatore della Lega, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione. A condurre l'inchiesta, il pm romano Mario Palazzi e il collega palermitano Gianluca De Leo.Consigliere economico del ministro dell'Interno Matteo Salvini e ideologo della Flat Tax, secondo gli inquirenti Siri avrebbe intrattenuto frequenti rapporti, tutti da chiarire, con un faccendiere impegnato nel settore dell'energia su cui indagano da tempo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e gli investigatori della Dia. Proprio i pubblici ministeri siciliani hanno trasmesso ai colleghi della Capitale gli atti dell'inchiesta sulle frequentazioni romane del faccendiere, che era sempre alla ricerca di sostegni politici - e sembra anche legislativi - per la galassia delle sue attività.In provincia di Trapani il faccendiere era in affari con un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, che oggi è stato arrestato dalla Dia, per violazione degli arresti domiciliari. Non poteva incontrare nessuno, ma avrebbe continuato a curare i suoi affari, frequentando il faccendiere e alcuni prestanome.I pm hanno disposto una serie di perquisizioni per acquisire atti e documenti riguardanti appalti, e soprattutto autorizzazioni in materia di impianti energetici, che solo in Sicilia rappresentano un giro d'affari che vale 10 miliardi di euro.