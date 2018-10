L’incredibile pensione d’oro dell’ex legale del comune: l’Inps gli taglia l’assegno, la Corte dei Conti glielo reintegra

Mentre la maggioranza degli italiani è intenta a tirare la cinghia, un ex avvocato comunale di Perugia, Mario Cartasegna, vince la sua causa e - come si legge sul Corriere della Sera - si assicura il diritto di tornare a “ricevere, dice la Corte dei Conti, 651mila euro di pensione all’anno. Per i magistrati contabili, l’Inps che gli aveva tagliato il vitalizio d’oro non poteva farlo. Tempi scaduti. Prescrizione non valida, al contrario, per moltissimi altri”. A raccontare la singolare vicenda, destinata ancora una volta a suscitare inevitabili polemiche e alimentare sensazioni di ingiustizia, è Gian Antonio Stella.

La storia

Ma vediamo la storia che ripropone in primo luogo la questione della disparità di trattamento fra i “diritti acquisiti” di un pensionato d’oro dell’Inpdap, andato in quiescenza dieci anni fa, e quelli “un po’ meno acquisiti” – nota il giornalista - di altri anziani del nostro Paese. Anziani come Emilio Casali, un riminese che non molto tempo fa si sarebbe visto arrivare l’intimazione a restituire la somma «indebitamente percepita» di 0,01 euro. Ben un centesimo.

Comunque, l’avvocato Cartasegna riuscì suo tempo “a farsi riconoscere dal Comune di Perugia, che lo aveva assunto come legale, un bonus supplementare allo stipendio per ogni causa vinta”. Premio che a quei tempi veniva riconosciuto anche da altri enti pubblici ad altri professionisti.

Il benefit

“Seguito a volte – scrive Stella - da un secondo ‘benefit’ spropositato: il diritto a calcolare ai fini della pensione anche quelle percentuali sulle cause vinte”. Trattamenti assolutamente da nababbi. Usanze di tempi in cui si concedevano cose di cui “lo stato porta ancora pesanti ammaccature nei bilanci”. Anche l’avvocato perugino chiede quel trattamento, ma il ministero del Tesoro disse no.

Il diniego è deciso: “a prescindere dalla considerazione che l’importo di tali quote non è fisso e continuativo", che la legge 299/1980 "fa espresso divieto agli enti di corrispondere emolumenti non previsti dal contratto di categoria" e che l’articolo 10 "dispone che la certificazione delle voci retributive ai fini di pensione sono quelli contrattuali con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto”.

Il ricorso

Tuttavia il tenace avvocato non si dà per vinto, di ricorso in ricorso contro il parere del Tesoro alla fine la spunta. E successivamente, nel dicembre ’97, il Tar di Perugia sentenzia: "Nella quota degli onorari percepiti si rinviene la presenza di tutti gli indici che la legge prevede per la loro utilità a pensione".

Passano tre mesi e l’Avvocatura dello Stato chiede all’Inpdap, l’istituto previdenziale dei dipendenti pubblici (da notare che nel 2012 passerà all’Inps tirandosi dietro un buco di 23,7 miliardi) se voglia fare appello. Nessuno risponde, scrive Stella. L’Inps preciserà che “agli atti non risulta che la sentenza sia stata mai appellata”.

Da considerare che a ottobre 2008, momento del suo pensionamento, l’avvocato Cartasegna “ha accumulato nell’ultimo anno (quello buono all’Inpdap per calcolare il vitalizio) i ‘bonus’ di tante ma tante di quelle cause da moltiplicare i suoi guadagni medi da duecentomila a oltre un milione di euro. La cifra più alta mai presa al mondo da un dipendente comunale”.

La richiesta dell'Inps

Tre anni dopo, nel 2013, con adeguamenti vari la pensione salirà ai 651mila euro di cui si è detto. Nel 2015 il caso sale agli onori delle cronache perché se ne occupa il Corriere della Sera. “Nell’aprile 2016, l’Inps, dopo aver fatto tutti i controlli col ricalcolo di contributi versati e vitalizi già pagati, chiede al fortunato pensionato di restituire 3.700.000 euro ricevuti in più dal 2008 e gli riduce la pensione a 11.154 lordi, 5.300 netti al mese”.

Perugia

Lui ancora una volta fa ricorso. La Corte dei Conti umbra gli dà torto. E’ l’ottobre del 2017. Il giudice contabile dichiara «la legittimità del recupero effettuato dall’Inps» e censura «l’indebita, abnorme valorizzazione degli onorari ai fini del calcolo della pensione che in tal modo aveva raggiunto livelli elevatissimi» e la «macroscopica illegittimità che si stava consumando con l’indebita percezione di tali ingenti somme».

Il nuovo ricorso

Cosa fa a questo punto l’avvocato? Esatto: propone un nuovo ricorso. E alcuni giorni fa – secondo quanto racconta ancora Stella – la prima sezione di Appello della Corte dei Conti capovolge tutto e dà ragione all’avvocato Cartasegna. Motivo: “Il ricalcolo della pensione non poteva essere fatto trattandosi d’un "trattamento pensionistico definitivo”.

In parole povere, ad essere più precisi, l’Inps avrebbe dovuto ricorrere contro quella doratissima ‘pensione’ al massimo entro tre anni. “Cioè – spiega il noto giornalista - quando non poteva toccar palla perché la faccenda era in mano all’Inpdap. Scaduto il triennio, ciao. Ma come: e tutti i pensionati ai quali è stato chiesto a distanza di anni di restituire somme varie? La ‘prescrizione’, per loro, non c’è”, nota Stella.

Dipendenti pubblici e privati

Insomma la solita disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. Per questi ultimi “non c’è una scadenza oltre la quale l’Inps debba bloccare ogni rivalsa in caso di errore di qualsiasi natura. Tale diversità di trattamento è finita ovviamente anche all’esame della Corte Costituzionale per due volte (sent. n. 208/2014 e n. 148/2017). Ma la Consulta “ha concluso in entrambi i giudizi per la legittimità della norma, rilevando che la diversità di regime tra pensioni pubbliche e private è stata una scelta del legislatore al quale la Corte Costituzionale non può sostituirsi”.

Eppure – si chiede in chiusura Stella – “non è proprio la Corte Costituzionale a esser chiamata a dire se una disparità è costituzionale o no? Non è stata criticata a volte, da parti politiche diverse, per aver svuotato qua e là scelte fatte dal Parlamento?”.