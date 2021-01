Incidenti sul lavoro: tecnico Enel morto nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 02 GEN - Incidente sul lavoro a Pietramelara, nel Casertano, dove un tecnico dell'Enel di 54 anni, Alfonso Cassese, di Piedimonte Matese, è morto mentre riparava un guasto ad una linea elettrica in contrada Parata. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ad uccidere il lavoratore è stata un'improvvisa scarica ad alto voltaggio generata da uno sbalzo di tensione avvenuto mentre Cassese stava lavorando su un palo dell'elettricità; con lui c'era un altro collega. Il 54enne, sposato e con due figli, è stato soccorso dai sanitari del 118, chiamati dai residenti, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Capua hanno sequestrato l'area e stanno svolgendo le indagini. Immediate le reazioni del mondo sindacale."La notizia dell'incidente mortale occorso questo pomeriggio ad un tecnico dell'Enel - dice il segretario Territoriale della Ugl Caserta, Ferdinando Palumbo - riapre tragicamente il nuovo anno lavorativo e ci obbliga ad una profonda riflessione sui protocolli di sicurezza. Si tratta di una tragedia inaccettabile. Alla famiglia della vittima vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra organizzazione (ANSA).