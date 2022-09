Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli

(ANSA) - MONTEREALE VALCELLINA, 20 SET - E' stato trovato morto, questa mattina, l'escursionista di Montereale Valcellina (Pordenone), di 67 anni, che ieri mattina era uscito per una breve escursione nei boschi nei pressi della propria abitazione. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri per il mancato rientro e il telefonino ancora acceso a cui non rispondeva. Sul posto hanno operato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Maniago, anche coi cani molecolari delle sezioni Fvg e Veneto, i volontari della Protezione civile - con uno speciale drone messo a disposizione dalla centrale di Palmanova - i Vigili del fuoco e due elicotteri. L'uomo è stato trovato nella zona del monte Spia. La causa del decesso e della caduta fatale potrebbe essere un improvviso malore. (ANSA).