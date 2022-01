Incidenti lavoro: si sgancia porta di container, gravissimo

(ANSA) - MAJANO, 20 GEN - Un operaio, di 21 anni, di Ragogna (Udine), è ricoverato in terapia intensiva a Udine in seguito a un incidente sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda di Majano (Udine). Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'Azienda sanitaria, il giovane è stato schiacciato da un'anta di un container porta rifiuti che si è improvvisamente sganciata. L'operaio - subito soccorso dai colleghi - ha riportato una gravissima lesione alla testa, per la quale è stato dapprima trasferito al Pronto Soccorso di San Daniele del Friuli e, quindi, d'urgenza, all'ospedale di Udine: la prognosi è riservata. (ANSA).