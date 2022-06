Ancora strage sul lavoro: a Lecce un operaio precipita, un altro schiacciato da una matassa di ferro nel Veronese

Un’altra triste giornata per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Un operaio è morto a Lecce durante dei lavori di ristrutturazione, mentre un altro ha perso la vita nel Veronese schiacciato da una matassa di ferro. Altri lavoratori sono rimasti feriti negli incidenti di cui sono stati vittime.

Incidente a Lecce: morto un 72enne

Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto stamani a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del cuore commerciale della città. Secondo i primi rilievi, sembra che l'uomo, per cause da accertare, sia caduto da un'altezza di circa cinque metri mentre insieme ad altri operai era impegnato ad installare un montacarichi. Il 118 ha trasportato l'uomo all'ospedale Vito Fazzi dove però è morto poco dopo Sul posto per i rilievi gli agenti delle volanti e gli ispettori dello Spesal. La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta.

Operaio muore schiacciato da matassa di ferro nel Veronese

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da una matassa di ferro che stava scaricando da un camion in un'azienda a Legnago (Verona). L'operaio è rimasto schiacciato sotto il peso della matassa. I Carabinieri di Legnago e gli ispettori allo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Esplosione in una officina nautica, un ferito

Incidente sul lavoro a Livorno dove un operaio di 35 anni è rimasto ferito, intorno alle 9.30 di oggi, martedì, mentre stava effettuando delle lavorazioni all'interno di un'officina nautica di rimessaggio barche, in una cantina sul Fosso Reale vicino alla centralissima piazza Cavour. L'uomo in stato di forte choc è stato subito soccorso dai volontari di un'ambulanza del 118 e ha ricevuto le prime cure a bordo del mezzo. Ci sarebbe stata un'esplosione e poi un incendio, che è tuttora in corso e in via di spegnimento da parte dei vigili del fuoco intervenuti con due mezzi.

Incidente a Bracco Imaging: due feriti, uno gravissimo

Due feriti: è il bilancio di un incidente sul lavoro, avvenuto la scorsa notte verso l'1.30, alla Bracco Imaging di Cesano Maderno, in Brianza. Un lavoratore, un uomo di 52 anni, ha riportato ustioni da iodio ed è stato trasportato al Centro specializzato dell'ospedale di Niguarda, l'altro a quanto sembra presenta ustioni meno gravi.

Per fortuna è stata ridimensionata la gravità delle condizioni di salute di uno dei due operai investiti da iodio vaporizzato. Sembrava - in base a quanto spiegato dal 118 - avesse ustioni sul 90% del corpo: trasportato in urgenza al Centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, è stato rilevato che il lavoratore ha riportato ustioni sul 30% del corpo. Al momento non si ritiene sia in pericolo di vita: la prognosi è di 30 giorni. Il suo collega, invece, era stato raggiunto solo dagli schizzi dello iodio su una piccola parte del corpo. L'azienda è specializzata nella produzione di principi farmaceutici attivi, utilizzati per produrre i mezzi di contrasto per Raggi-X e risonanza magnetica. Da quanto emerso per ora, verso l'una e trenta il raccordo di una tubazione di iodio vaporizzato ha ceduto, investendo i due addetti - esterni all'azienda - alla manutenzione. I due operai sono residenti a Legnano (Milano) e Seveso (Monza).