Incidente sulla A1: autocisterna in fiamme a Lodi, autostrada chiusa

Milano, 16 feb. (askanews) - Incidente sulla A1 Milano-Napoli all'altezza di Lodi. Intorno alle 7 un mezzo pesante che procedeva verso Milano si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, ed è andato in fiamme occupando anche parte della carreggiata opposta. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'automobile ma non risultano persone ferite. Sono in corso in queste ore le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei vigili del fuoco. E' quanto si apprende da una nota di Autostrade.Il tratto compreso tra l'allacciamento con la A58 Teem e Lodi è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e attualmente si registrano un chilometro di coda in direzione di Bologna e cinque chilometri in direzione di Milano.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione Secondo tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.