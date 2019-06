Nave da crociera contro battello a Venezia: l'urto vicino alla stazione marittima. Feriti e persone in acqua

Scontro nella Laguna di Venezia fra la nave da crociera Msc Opera e il battello River Countess che aveva a bordo 130 persone. La nave da crociera stava raggiungendo la stazione marittima nel capoluogo veneto, trainata da un rimorchiatore, quando a causa di un black out ha perso il controllo. Finendo contro il natante ormeggiato presso la stazione di San Basilio.

La grande paura

Nell'urto alcune persone sono state sbalzate in acqua, cinque i feriti a bordo della Msc, in condizioni non gravi. Arrivati sul posto, vigili del fuoco e polizia hanno allestito i soccorsi. L'incidente ha turbato i tradizionali preparativi per lo sposalizio con il mare che si tiene tutti gli anni a Venezia e coinvolge numerose imbarcazioni. L'incidente accade proprio nel periodo in cui si è fatta più decisa la protesta delle associazioni che chiedono che venga vietato il passaggio delle grandi navi in Laguna, dopo il parere positivo per il loro stazionamento a Marghera arrivato di recente dall'Unesco.