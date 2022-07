Incidente sulla minimoto: caduto e investito durante un allenamento, Mathis è morto a soli 8 anni

Non ce l'ha fatta Mathis Bellon, il baby motociclista francese di 8 anni rimasto vittima di un incidente lo scorso venerdì 22 luglio al kartodromo di Ala, in Trentino. E’ stato travolto da un altro giovanissimo centauro che sopraggiungeva in sella alla sua minimoto e che non è riuscito ad evitarlo. Il bambino è morto nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Borgo Trento di Verona.

L’incidente

Il piccolo Bellon, iscritto alla squadra "Race Experience School" di Frejus, in Provenza, e residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra, è caduto e poi è stato investito sulla pista dell'Ala Karting Circuit di Plicante durante un allenamento in vista della gara "Cnv Motoasi".

I soccorsi

I soccorritori hanno cercato di fare di tutto per salvare la vita al bambino, anche se le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Durante le operazioni di soccorso degli operatori di Trentino emergenza, che lo hanno trasferito all'ospedale di Verona in elicottero, non ha mai ripreso conoscenza. I genitori avevano poi chiesto, e ottenuto, il nulla osta per trasferire il figlio a Montpellier, essendo loro residenti a Sainte-Maxime. Ma purtroppo dopo una settimana di agonia, il piccolo ha cessato di vivere. Nonostante il grande dolore i coiugi Bellon hanno deciso di donare gli organi.

Il cordoglio sui social

Su Facebook tantissimi messaggi di commozione e commiato di coloro che avevano conosciuto il pilota durante il Campionato nazionale velocità dove correva. "Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori, scrive Cnv, il Campionato nazionale Velo, uniti nel cordoglio alla Famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo". E ancora, "Ci mancherai Mathis #38, - scrive la Race Experience School dove il giovane pilota era cresciuto - siamo fortunati ad averti nella nostra scuola e grazie per tutto quello che porti. Sei un angelo e ti unirai lassù ad alcuni super piloti che ti insegneranno anche cose belle. Siamo orgogliosi di te".

I precedenti mortali

Prtroppo l’incidente del piccolo motociclista francese non è il primo capitato in questi ultimi anni in Italia. Nel 2016 a Viadana (Mantova), morì un bimbo di 6 anni, mentre nel 2018 a Ferriera (Torino), la vittima fu un bambino di 9 anni. ll 9 gennaio un bambino di 5 anni ha riportato gravi ferite finendo contro una barriera mentre era in sella a una minimoto vicino a una pista da motocross, a Bellinzago (Novara). Il piccolo era stato ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara e aveva riportato traumi cranico e toracico.

Le minimoto no sono giocattoli

Proprio per la loro pericolosità sono tante le polemiche sull’ utilizzo delle minimoto da parte dei minori. Bisogna sempre ricordare che nonostante le loro dimensioni ridotte queste due ruote non sono dei giocattoli: hanno un motore a scoppio di circa 50 cc e raggiungono una velocità anche di 40 o 50 km all’ora, tanto che spesso le usano anche gli adulti per piccoli spostamenti, magari all’interno di una proprietà. Inoltre queste moto spesso vengono potenziati e truccati.