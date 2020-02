Incidente Lodi, due i morti: sono i macchinisti del treno

Milano, 6 feb. (askanews) - E' salito a due il bilancio (provvisorio) delle vittime del treno Frecciarossa 9595 deragliato intorno alle 5.35 nel Lodigiano. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco si tratta dei due macchinisti del convoglio, di cui al momento non si hanno le generalità.Un addetto alle pulizie sarebbe rimasto ferito mentre 26 persone sarebbero solo contuse: si tratterebbe dei passeggeri che viaggiavano sul primo vagone in testa al treno, uscito dai binari subito dopo il deragliamento e il distacco della motrice che si poi ribaltata andando a sbattere contro un caseggiato delle Ferrovie. Il resto del treno, partito da Milano e per fortuna con pochi passeggeri a bordo, è rimasto miracolosamente sui binari, evitando così che il bilancio potesse essere ancora più grave.Tra i diversi accertamenti che sta svolgendo la Polfer anche quelli su un cantiere aperto nei pressi del punto dove il treno è deragliato.