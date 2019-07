Incidente a Jesolo, un fermo per omicidio stradale plurimo

Roma, 14 lug. (askanews) - C'è un fermo, per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, per il grave incidente in cui nella notte a Jesolo hanno perso al vita quattro ragazzi di 23 anni.Intorno all'1:30 di stanotte in località Ca' Nani, l'auto in cui viaggiavano 5 ventenni è finita in un canale. Quattro sono morti, mentre una ragazza si è salvata, uscendo dalla vettura.Dopo una lunga operazione l'auto è stata recuperata dal canale dai vigili del fuoco intervenuti: "I vigili del fuoco sono riusciti a salvare una ragazza, mentre nulla hanno potuto fare per l'altra ragazza e i 3 ragazzi, tutti tra i 22 e i 23 anni".Secondo le prime ricostruzioni l'auto sarebbe stata speronata e a causa dell'urto è finita nel canale. Le indagini condotte dalla polizia locale, guidate dal comandante Claudio Vanin, ha rintracciato l'uomo a bordo dell'auto fuggita dal luogo dell'incidente, un giovane di nazionalità romena residente in Italia dal 2012. Portato al comando della polizia locale, è stato interrogato alla presenza dell'avvocato di fiducia e del pm di turno della procura di Venezia Giovanni Gasparini, che al termine dell'interrogatorio ha disposto il fermo, ai domiciliari, per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso.