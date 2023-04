Incidente in auto per Ciro Immobile, costola rotta nello scontro con un tram

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Incidente e costola rotta per Ciro Immobile stamattina a Roma. Il calciatore della Lazio era in auto con le sue due figlie al momento dello scontro frontale con un tram in Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Una delle due minori è stata accompagnata al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso per accertamenti l’autista del tram. L’incidente ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del tram, accompagnati al Policlinico Gemelli per accertamenti. "Il tram è passato con il rosso", ha sostenuto Immobile in un video di Agtw, dopo lo scontro.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma", ha quindi comunicato la S.S. Lazio in una nota in merito all'incidente. Con Immobile anche la figlia maggiore mentre l'altra figlia, la più piccola, anche lei a bordo dell'auto, è stata trasportata al Bambino Gesù per controlli.