Incidente durante atterraggio, feriti 2 giovani parà

(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 14 OTT - Due giovani paracadutisti della Brigata Folgore, un uomo e una donna, sono rimasti gravemente feriti durante l'atterraggio dopo un lancio ad Altopascio (Lucca). Si tratta di un ragazzo di 21 anni che ha riportato un politrauma ed è stato trasferito in codice rosso al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi con l'elisoccorso, e di una giovane portata sempre in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto durante una normale attività di addestramento. Presso zona di lancio, che i militari chiamano "Nella" e si trova lungo la via Bientinese, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).