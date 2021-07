Bimbi morti, ghiacciaia sotto sequestro. Si indaga sulle responsabilità, migliorano i due piccoli feriti

Saranno ora i periti della Procura di Verona a chiarire almeno alcuni dei tanti quesiti ancora senza risposta sulla morte di Tommaso e Michele, i due bimbi di 7 e 8 anni, seppelliti sotto le lastre in pietra di una antica ghiacciaia sopra la quale stavano giocando. L'area dove è avvenuta la tragedia a Sant'Anna d'Alfaedo, sui Monti Lessini, è stata posta sotto sequestro.

Si dovrà capire chi ne era proprietario (gli investigatori sostengono che la pertinenza è di chi gestisce Malga Preta, il rifugio in cui le famiglie stavano effettuando il pic-nic) e soprattutto se fosse stato accertato che la ghiacciaia era in uno stato precario. Nel qual caso ci si chiede come mai nessun cartello o recinto ne limitasse l'ingresso. "Queste situazioni si trovano anche in altri contesti montani" si limita a dire il sindaco, Raffaello Campostrini, tra i primi ad accorrere ieri sul luogo della tragedia.

Erano 13 complessivamente i bambini che erano saliti in montagna per festeggiare la fine della seconda elementare in un istituto di Verona. Le famiglie si conoscevano molto bene ed erano solite con la bella stagione spostarsi dalla città scaligera a Sant'Anna per effettuare camminate al fresco tra i pascoli della malga. E' bastato un attimo, lo schianto improvviso della volta della ghiacciaia, sulla quale i piccoli stavano saltando, a trasformare la vacanza in un dramma.

"E' duro rielaborare e dare un senso a quanto accaduto" ripete Campostrini, che nel paesino della Lessinia insegna religione. "Siamo provati dal dolore - racconta ricordando le scene di pianto degli stessi soccorritori di fronte alle due piccole vite spezzate - . Ho cercato di esprimerlo alle famiglie". Nel frattempo migliorano le condizioni di salute di altri due piccoli, un maschio e una femmina, che hanno riportato ferite non preoccupanti e che per questo erano stati trasportati in ospedale.

I Carabinieri dovrebbero sentire, dopo le famiglie delle due piccole vittime e degli altri due bambini rimasti feriti, altri gruppi di gitanti che si trovavano sul luogo. L'area è ancora sotto sequestro. L'Arma, in base alle disposizioni del magistrato, procederà eventualmente ad ascoltare nuovamente i familiari dei bambini in merito ai movimenti della giornata.