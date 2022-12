Inchiesta Qatar: sequestrati 750mila euro in contanti al padre di Kaili e 17mila a casa di Panzeri

La bufera non accenna a placarsi. Centinaia di migliaia di euro in contanti sono state sequestrate alla vicepresidente dell'Europarlamento, Eva Kaili, nella sua abitazioni e in alcune valigie che trasportava il padre della donna quando è stato fermato dalle autorità. Secondo il quotidiano belga L'Echo si tratterebbe di almeno 750mila euro in banconote da 50 e da 20 euro. Secondo la ricostruzione 600 mila si trovavano nelle valigie in possesso del padre, mentre il resto sarebbe stato trovato nell'abitazione dell'eurodeputata. L'autorità ellenica per l'antiriciclaggio, nel frattempo, ne ha congelato tutti i beni. L'europarlamentare si trova agli arresti insieme a Panzeri, al compagno Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca.

Congelati in beni in Grecia

Il provvedimento dell'Autorità greca antiriciclaggio riguarda "conti bancari, casseforti, aziende e qualsiasi altro bene finanziario", riporta Le Soir citando il presidente dell'organismo Haralambos Vourliotis. Il congelamento dei beni, secondo la stessa fonte, colpisce anche i familiari stretti di Kaili, come i suoi genitori. Nel mirino dell'Autorità c'è anche una società immobiliare di recente costituzione nel quartiere chic ateniese di Kolonaki, che sarebbe stata creata dall'eurodeputata 44enne e dal suo compagno italiano, aggiunge il giornale belga. La procura federale belga ha annunciato una perquisizione negli uffici del Parlamento europeo nell'ambito dell'inchiesta sul Qatar.

Perquisite le case della famiglia Panzeri

Alcune perquisizioni sono state effettuate fra ieri sera e oggi in abitazioni a Milano e in provincia riconducibili ad Antonio Panzeri e alla sua famiglia dalla Guardia di Finanzia in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell'inchiesta di Bruxelles per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire Qatar e Marocco, che hanno portato all'arresto fra gli altri dell'ex europarlamentare, della figlia, della moglie e della vicepresidente del Parlamento Europeo. Le congiunte di Panzeri sono state fermate venerdì nell'abitazione di famiglia a Calusco d'Adda (Bergamo) e poi poste ai domiciliari. Da quanto si è saputo, sono stati sequestrati supporti informatici, documenti e una somma in contanti in euro che potrebbe essere di 17mila euro.

Perquisizioni nella sede del Parlamento europeo

Intanto la procura federale belga ha annunciato una perquisizione negli uffici del Parlamento europeo nell'ambito dell'inchiesta sul Qatar. "Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna" al Belgio, ha scritto il giudice della Corte d'appello di Brescia Anna Dalla Libera nel provvedimento di convalida dell'arresto di Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Le due donne sono accusate di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all'8 dicembre 2022.

Intanto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metzola, ha annunciato che verrà avviata un'indagine interna per arrivare quanto prima alla verità dei fatti. "Non ci sarà impunità", ha detto.