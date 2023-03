“Li hanno cercati solo nelle 14 miglia perchè era un’operazione di polizia. Ecco perchè non li hanno trovati”. L’inchiesta della procura

“Non si tratta di cercare l’errore nella catena di comando, io non credo che ci sia un buco o qualcuno che non abbia rispettato le regole d’ingaggio. Il punto qui è che le regole d’ingaggio hanno sovvertito e ribaltato le priorità e le finalità istituzionali”. L’alto ufficiale delle Capitanerie di Porto sa leggere e incrociare le relazioni di servizio di Frontex, Guardia di finanza e Capitanerie di porto di quella lunga notte tra il 25 e il 26 febbraio e può arrivare a quella atroce verità: “Quella notte è stata predisposta solo e soltanto un’operazione di polizia, di ricerca di imbarcazioni di scafisti con immigrati a bordo. Nessuno ha dato l’unico ordine che serviva in una notte di mare in tempesta: ricerca e salvataggio dell’imbarcazione e dei passeggeri.E non lo hanno fatto perchè dal 2019, ai tempi era al governo il Conte 1, cioè Lega e 5 Stelle, sono state cambiate le regole e non è più prioritario salvare ma solo fermare le imbarcazioni e catturare gli scafisti”. Dal 2019, in pratica, in mare è diventato prioritario chiedere se hai il passaporto valido ma non salvare le vite. Fare operazioni di polizia -e non di salvataggio. Law enforcement e search and rescue: segnatevi queste due parole che saranno la chiave per seguire l’inchieste nelle prossime settimane.

L’inchiesta sui soccorsi

E’ presto per dire a quale conclusione arriverà la procura di Crotone che ieri ha aperto il fascicolo anche valutare come hanno funzionato - anzi, non funzionato - i soccorsi. Se la catena di comando ha funzionato o ci sono state delle falle. Se, nel caso, ha più responsabilità il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi o il ministro dei Trasporti Matteo Salvini o nessuno dei due perchè alla fine tutto potrebbe anche essere derubricato come una tragica fatalità. La sentenza, in ogni caso, quella che interpella la coscienza collettiva, la dimensione della pietas e dell’umanità, l’ha già scritta ieri mattina il Capo dello Stato Sergio Mattarella che si è messo sulle spalle quello che è successo ed è entrato nell’obitorio improvvisato nel palazzetto dello sport di Crotone e si è messo in fila in silenzio, bara dopo bara, a pregare per le vittime e a chiedere scusa ai loro familiari. Sono 68 le vittime, solo 52 quelle identificate, ma si parla di almeno trenta dispersi. Ancora molti bambini mancano all’appello. Che abbia o meno rilievo penale, quello che è successo è disumano e non può appartenere alla nostra storia di paese civile, democratico, cristiano, dove la vita è sacra sempre e in ogni frangente. Mattarella che visita i feriti, tra cui molti bambini, in ospedale, consegna loro alcuni giocattoli e poi incontra le famiglie, gesti semplici ma potenti, è il primo momento che ci riconcilia con le nostre coscienze dopo quattro giorni di parole sbagliate, omissioni e vergogna. Lo Stato è andato a Cutro e ci ha messo la faccia seria e affidabile del Presidente della Repubblica. Non pervenuto invece il governo. E forse non è un caso impegnato com’è in balbettamenti e scaricabarile.

Le tre centrali di coordinamento

L’alto ufficiale dalle Capitanerie di porto ci aiuta quindi a rimettere in fila i fatti. Per quanto e per quello che sono noti in base alle relazioni di servizio. Alle 22 e 26 di sabato 25 febbraio l’aereo della missione Frontex segnala la presenza di un’imbarcazione “con buon galleggiamento”, una persona sul ponte, un satellitare turco e “altre persone all’interno”. Così almeno segnalano le camere termiche. Frontex scrive tutto, coordinate comprese e invia il notam all’Icc (International coordination center) che ha sede a Pratica di Mare. Urge qui un nota di servizio: quando si tratta di operazioni a mare ballano tre centri di coordinamento - e già questo dovrebbe lasciare perplessi - che hanno sul carta competenza diverse ma in realtà alla fine si sovrappongono. L’Mrcc è il centro di coordinamento marittimo, ha sede a Roma e coordina le Capitanerie di porto per le operazioni di soccorso. Icc coordina la Guardia di finanza solo per le operazioni di polizia e dipende dal ministero dell’Economia. Poi, nel 2018, governo Conte 1, Salvini all’Interno, si ritenne che serviva un centro sopra tutti necessario soprattutto per assegnare i POS, i porti sicuri, alle navi cariche di immigrati in arrivo. Quel centro si chiama Ncc e sta al Viminale. Ecco perchè si dice che alla fine le decisioni sono in capo al ministro dell’Interno: così volle Salvini (e Piantedosi allora suo braccio destro) e Luciana Lamorgese non ritenne necessario modificare.

“Fino a 14 miglia”

Frontex dice che una volta fatta la segnalazione non è suo compito ma del paese competente su quelle acque territoriali decidere che tipo di operazione far partire. La decisione sabato notte è univoca: parte la Guardia di Finanza perchè si tratta di un’operazione di law enforcement, di polizia, e non di salvataggio per cui invece viene impiegata la Guardia Costiera. E questo sarà nelle ore a venire l’errore madre che porterà alla tragedia. Il motivo è presto detto: le operazioni di polizia possono essere condotte solo fino a 14 miglia dalla costa. La GdiF fa uscire due diverse imbarcazioni per due volte: poco dopo mezzanotte e poco dopo le 2.30 del mattino del 26. “Attenzione - spiega l’ufficiale - se una è un natante leggero che potrebbe avere difficoltà con onde tra i 2 e i 3 metri, la seconda è una nave lunga 35 metri che può tranquillamente affrontare quel mare. Entrambe queste imbarcazioni però falliscono il target, non trovano la nave segnalata da Frontex pur sapendo, in base ai nodi - circa 6 - e alle coordinate, dove più o meno cercarla. Il punto è che non potevano trovarla perchè essendo la loro una missione di law enforcement, di "controllo passaporti” e caccia agli scafisti, non potevano spingersi oltre le 14 miglia. L’imbarcazione turca invece, come segnalavano i radar, viaggiava più al largo. Ma ripeto: la missione non era salvare per cui sarebbero da subito dovuti partire i mezzi delle Capitanerie di porto che possono agire anche oltre le 40 miglia”. E’ chiaro che se la GdiF avesse trovato l’imbarcazione in quel mare e in difficoltà avrebbe messo in salvo le persone. Il problema è che non l’hanno mai veramente cercata.

Law enforcement and search and rescue

Law enforcement e search and rescue, saranno queste le parole chiave dell’inchiesta sui soccorsi. Due diverse modalità di gestire un’emergenza in mare, con regole d’ingaggio diverse e anche molto confuse perchè spesso sovrapponibili e figlie, dal 2018 in avanti, cioè dai primi decreti Salvini, di avere pezzi di potere in più. Basti qui dire che la GdiF, in questo caso, dipende dal ministero dell’Interno e la Guardia Costiera dal ministero dei Trasporti. Oggi i ministri Piantedosi e Salvini che nel 2018 erano insieme al Viminale.

Il fascicolo è al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti ma i magistrati hanno delegato i carabinieri ad acquisire gli atti proprio per verificare se vi siano state falle penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi nelle ore antecedenti il naufragio. Una decisione in parte attesa, visto che sin dal giorno successivo alla tragedia il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia aveva affermato che sarebbe stato analizzato anche tutto quanto ha riguardato le forze a vario titolo intervenute nella vicenda.

Nell'inchiesta, quindi, finiranno tutte le varie segnalazioni di quella notte, a cominciare da quella dell'aereo Frontex che alle 22.26 di sabato 25 avvista un natante. La segnalazione, inviata alle 23.03, è indirizzata all'Icc, il punto di contatto nazionale interforze per l'attività di law enforcement e, per conoscenza, anche ad altri destinatari tra i quali il centro di coordinamento marittimo della nazionale della Guardia Costiera (Imrcc) e la centrale operativa della Guardia di Finanza. In seguito a quella comunicazione, attorno a mezzanotte due unità della Guardia di finanza escono, una da Crotone ed una da Taranto, “per intercettare l’imbarcazione". Un'attività, appunto, di “law enforcement” e cioè di polizia e non di soccorso. Va detto che nessuno ha ricevuto una richiesta di aiuto, né da parte dei migranti a bordo né da loro familiari, come solitamente avviene in questi casi. Una mancanza di comunicazione - è emerso dalle testimonianze dei superstiti - dovuta alla volontà degli scafisti di non farsi intercettare.Qualora vi fosse stato, o comunque fosse stato dichiarato l'evento Sar (search and rescue), le regole di ingaggio della Guardia costiera prevedono l'intervento, anche in presenza di dati non certi. Ma nel caso del barcone, l'evento Sar non è stato mai dichiarato.

“Target non trovato”

Entrambe le volte dunque i mezzi della Finanza tornano senza aver trovato l’imbarcazione. “Target non intercettato” scrivono nella relazione. Quello che accade dopo è documentato dalla telefonata tra i finanzieri la Guardia Costiera delle 3.38, una decina di minuti prima dello schianto del barcone. Le Fiamme Gialle informano che le loro unità stanno rientrando e “giusto per notizia” precisano di non aver individuato il “target” segnalato da Frontex. Poi, sempre i finanzieri, chiedono: “Voi naturalmente non avete nulla, nel caso ci dovessero essere situazioni critiche?”. E dalla Guardia Costiera rispondono: “Noi al momento in mare non abbiamo nulla”. La telefonata prosegue con i militari della Finanza che ribadiscono l'ultima posizione nota del caicco, ad una quarantina di miglia dalla costa, quella segnalata alle 22 e 20. “E poi - aggiungono - noi dal radar non battiamo nulla”. Significa che la strumentazione di bordo delle motovedette (della Finanza) non aveva individuato il barcone. Strano, visto che sono assai potenti. E strano anche i radar da terra non abbiano segnalato nulla. Quindi chiudono la comunicazione non prima di avere aggiunto “va bene, era giusto per informarvi”.

Mentre loro informavano il caicco Summerlove era davanti alla spiaggia di Cutro, incagliato in una secca, e da lì a pochi minuti sarebbe stato sfracellato dalle onde uccidendo bambini, tanti, donne e uomini che avevano pagato cinque mila euro a testa per raggiungere i parenti. Chi in Germania, chi in Olanda, pochissimi di loro sarebbero rimasti in Italia. Tutti volevano raggiungere l’Europa. E non perchè fossero “incoscienti o irresponsabili” secondo le infelice parole del ministro. Ma perchè non volevano più restare chiusi in un campo profughi in Turchia.