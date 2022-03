Incendio in hotel in centro a Bergamo, evacuato l'edificio

(ANSA) - BERGAMO, 26 MAR - Incendio stamani al Mercure Hotel in centro a Bergamo: le fiamme sono partite da un locale a pianterreno e il fumo ha rapidamente raggiunto tutto l'edificio, che si trova in via Paleocapa, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. L'albergo è stato quindi fatto evacuare: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Una dipendente è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza del 118: non è grave. Sul posto anche la polizia di Stato. La strada è stata chiusa al traffico. (ANSA).