Incendio in Cpr Brindisi, muore un migrante

(ANSA) - BRINDISI, 19 DIC - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio appiccato da un migrante nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco-Brindisi. Lo conferma la Polizia. A quanto si apprende, un ospite della struttura avrebbe appiccato l'incendio e un altro migrante è morto intossicato dal fumo mentre dormiva. L'incendio sarebbe stato appiccato da un uomo originario del Gambia come forma di protesta. La vittima sarebbe del Marocco e avrebbe poco meno di 40 anni. Le fiamme sarebbero partite da un materasso e si sarebbero propagate. L'incendio ha sprigionato molto fumo che ha intossicato il migrante che è morto. La persona rimasta ferita è stata medicata in ospedale ed è stata dimessa. (ANSA).