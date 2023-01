Incendio in appartamento a Taranto, evacuato palazzo

(ANSA) - TARANTO, 30 GEN - Un incendio è divampato in un grande appartamento all'ottavo e ultimo piano di un palazzo a Taranto, in piazza Giovanni XXIII, meglio conosciuta come piazza Carmine. Lo stabile è stato fatto evacuare dai Vigili del fuoco e ora si sta valutando lo sgombero dei palazzi adiacenti. Non si sa ancora se ci siano vittime o feriti. Le fiamme fuoriescono dagli otto balconi dell'attico, dai quali sono caduti grossi calcinacci. Si teme anche per la tenuta dei solai. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale. Oltre le transenne si è radunata una folla di curiosi. (ANSA).