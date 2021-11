Incendio in appartamento Bologna, anziano ustionato è morto

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Non ce l'ha fatta il pensionato bolognese di 88 anni, Arturo Fortunati, rimasto ustionato in un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri nel suo appartamento in via Buonarroti, in zona Barca a Bologna. L'anziano era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è morto nella notte. Le fiamme erano divampate in camera da letto, forse per un corto circuito a un apparecchio elettrico. A causa del fumo e del fuoco, l'uomo era rimasto bloccato nella stanza e, dopo avere tentato invano di spegnere il rogo, ha chiesto aiuto da una finestra. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni vicini, che hanno dato anche l'allarme ai vigili del fuoco. Soccorso dal 118 e portato in ospedale, l'uomo non è sopravvissuto alle gravi ustioni che aveva riportato. L'appartamento, seriamente danneggiato, è inagibile. Sul posto è intervenuta anche la polizia. (ANSA).