Incendio distrugge auto vigile urbano nel Foggiano

(ANSA) - ORTA NOVA, 25 OTT - Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che ha distrutto l'auto di un sovrintendente della polizia locale di Orta Nova (Foggia). Il fatto è accaduto ieri sera in via Trento. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi hanno anche ascoltato il vigile urbano che non ha saputo fornire una spiegazione all'accaduto. Al vaglio i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona. Sull'intimidazione subita dal vigile urbano è intervenuto anche il sindaco di Orta Nova Domenico Lasorsa. "A distanza di pochi giorni dall'incontro con il Prefetto ci ritroviamo a commentare un ulteriore episodio di criminalità - afferma Lasorsa - L'attacco alle istituzioni da parte di questi criminali si fa sempre più duro attraverso questi atti. Ecco perché non ci stancheremo nel chiedere con forza che lo Stato sia presente in questo territorio in maniera più palese". (ANSA).