Incendio al Cas,30 medicati, 50 sfollati

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - E' di 30 persone medicate sul posto tra contusioni varie e di 50 sfollati (trasferiti in un altro centro) il bilancio definitivo dei tafferugli avvenuti ieri pomeriggio in un Centro di accoglienza straordinaria (Cas) a Milano, dove a seguito di un incendio è scoppiata una protesta tra i migranti ospiti. Otto sono stati gli intossicati trasportati in ospedale: uno in codice rosso ricoverato alla clinica Città Studi oltre a un paziente in codice giallo e 6 in codice verde divisi tra Città Studi e il Niguarda. Ad essi si devo aggiungere due agenti di polizia che hanno riportato entrambi 15 giorni di prognosi. Secondo quanto precisato stamani in questura le persone accompagnata a seguito dei disordini sono state 7, poi tutte arrestate. Sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale danneggiamento e lesioni. "Nessuno dei migranti coinvolti nella protesta ha riportato alcuna lesione", hanno sottolineato dall'ufficio prevenzione generale della questura di Milano.