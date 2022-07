Incendio Carso: Prefettura, a Trieste elettricità slovena

(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - Attualmente la città di Trieste è alimentata da un distributore di energia elettrica sloveno. Lo ha reso noto la Prefettura di Trieste in serata con una nota che fa il bilancio della situazione sottolineando che da ieri nella stessa Prefettura è stato attivato il Comitato operativo per la viabilità, per monitorare la situazione della viabilità stradale, autostradale e ferroviaria. La Prefettura ha indicato che il gestore del distributore di energia elettrica sloveno ha fatto sapere che, tramite "by pass" disponibili, è al momento in grado di gestire eventuali rischi di interruzione della fornitura. Eventualmente, la fornitura dell'acqua dall'acquedotto verrebbe comunque assicurata con l'impiego di gruppi elettrogeni ed autobotti. (ANSA).