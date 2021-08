Incendi, Sigea: in Italia nel 2021 bruciati 110.000 ettari

Roma, 12 ago. (askanews) - "In Italia dall'inizio dell'anno sono bruciati circa 110.000 ettari di terreno, un'area grande quanto 145 mila campi da calcio: il quadruplo rispetto ai 28.479 ettari arsi, in media, ogni anno dal 2008 al 2020. Finora nella Penisola sono scoppiati oltre 400 incendi di grandi dimensioni (oltre i 30 ettari), contro una media di 224 nel periodo 2008-2020. A dare i numeri è l'European forest fire information system (Effis) della Commissione europea: rivela che l'Ue sta bruciando a un ritmo doppio rispetto agli anni scorsi e che Grecia ed Italia comandano questa drammatica classifica. Senza ricordare lo straziante bilancio degli animali selvatici che hanno perso la vita: circa 2.000.000". A dichiararlo è Massimiliano Fazzini, Coordinatore del Team sul Rischio Cambiamento Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), climatologo e docente dell'Università di Chieti.Rispetto a quanto sta accadendo in Sicilia e Calabria Fazzini ha sottolineato: "La relazione statistica più significativa è quella con le temperature; il coefficiente di correlazione tra temperature dell'aria maggiori di 35°C e lo sviluppo del fuoco è prossima a 0.8 su una forbice che va da 0 a 1 ma anche bassi tenori di umidità relativa - meglio se inferiori al 30% concorrono notevolmente allo sviluppo della fenomenologia. Poi c'è il vento, dai più erroneamente individuato come il principale responsabile - ha continuato Fazzini - ma che ricopre il ruolo di finalizzatore del processo fisico, in quanto esso, specialmente se caldo e secco ed avente velocità superiore ai 30 km/h favorisce poi in maniera esponenziale l'estensione areale dei roghi."In tutto ciò il più grande dei problemi, per lo meno in questo periodo risulta essere la sciita stagionale - in realtà temporalmente estesa a circa due anni sul versante adriatico della penisola - che sta sconvolgendo gli equilibri "idrologici" nelle terre emerse. Quando il fuoco trova essenze arbustive o terreno particolarmente secco, ha vita facile nella sua propagazione e ciò purtroppo accadrà sempre più frequentemente negli anni a venire perché l'evidenza della spiccata irregolarità delle precipitazioni - con brevi periodi estremamente piovosi alternati a lunghi periodi siccitosi - è figlio indiscutibilmente del cambiamento climatico in atto".