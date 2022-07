Incendi: notte di fuoco in Sardegna per focolai attivi

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - Notte di fuoco in Sardegna per gli incendi. Alcuni focolai del rogo scoppiato ieri a Mandas, nel sud Sardegna, che ha portato all'evacuazione di alcune abitazioni, sono rimasti attivi. Solo questa mattina le squadre a terra di Corpo forestale, volontari ella Protezione civile e vigili del fuoco, con l'aiuto di due elicotteri della flotta regionale, hanno avuto ragione delle fiamme." Al momento stanno operando sui vari fronti dell'incendio di ieri per lo spegnimento totale e la bonifica due elicotteri, diverse squadre della Forestale e di Forestas - scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco, Umberto Oppus -. In mattinata faremo la prima stima dei danni alle aziende, abitazioni e altre proprietà ". Fiamme durante la notte anche a Burcei dove il fuoco ha raggiunto alcune ovili uccidendo gli animali. Complessivamente sono stati 14 gli incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco durante la notte. Questa mattina i mezzi aerei stanno intervenendo, oltre che a Mandas, anche su altri tre incendi che erano attivi ieri: a Villamassargia in azione due elicotteri e un Canadair, a Siamanna, nell'Oristanese e a Portoscuso nel Cagliaritano in azione un elicottero. (ANSA).