Incendi nell'Alessandrino, finite operazioni di bonifica

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 MAR - Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica per i due incendi divampati ieri in provincia di Alessandria, il cui spegnimento è stato reso particolarmente difficoltoso dal forte vento. A Ponzone (Alto Acquese), la macchia boschiva in località Fogli, al confine con la Liguria, è stata presidiata dalle squadre dei vigili del fuoco di Acqui Terme e Sassello (Savona), Protezione Civile e Aib di Bistagno. "Questa mattina - fa sapere il sindaco Fabrizio Ivaldi - riprende il monitoraggio del perimetro dell'area e degli ultimi focolai per risolvere il tutto, senza il previsto intervento aereo ipotizzato nella tarda serata di ieri. Sono rientrate le due famiglie abitanti nella zona, evacuate in via precauzionale". Dal primo cittadino il ringraziamento a tutti gli operatori, "in particolare al Comune di Malvicino che ci ha consentito di utilizzare la propria acqua senza doverla andare a caricare in paese a Ponzone, più distante". Anche a Carpeneto, nell'Ovadese, sono rientrate le due cisterne della Protezione Civile, intervenute in supporto dei vigili del fuoco per l'incendio nell'azienda agricola Cascina Lunghi, in frazione Madonna della Villa. Le fiamme sarebbero divampate dalle rotoballe nel fienile, per poi estendersi all'area con i bovini. E' stato comunque evitato il crollo della struttura. Interessato anche il Servizio Veterinario Asl per valutare come smaltire le decine di carcasse degli animali morti. (ANSA).