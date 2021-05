Incendi: a fuoco bosco all'Argentario, vento estende fiamme

(ANSA) - PORTO SANTO STEFANO, 19 MAG - Incendio boschivo in località Costa Roncanali sopra Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto. Il fronte di fiamma, sospinto dal vento, si sta ampliando rapidamente nella macchia mediterranea all'Argentario. Sul posto al lavoro numerose squadre di volontari, operai della Unione comuni Metallifere. In supporto per rifornimento mezzi e presidio ad alcune abitazioni che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme, anche squadre dei vigili del fuoco. Il direttore operazioni del sistema regionale antincendio ha richiesto il supporto di due elicotteri. Sono in preparazione ulteriori squadre necessarie oltre che per lo spegnimento, per le operazioni di bonifica che, data la zona impervia, andranno avanti anche in nottata. (ANSA).