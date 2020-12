Incendi: fiamme in appartamento centro Napoli, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Un incendio che non ha provocato feriti si è sviluppato oggi in un appartamento della centrale Via Duomo nei pressi della Cattedrale a Napol. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sul posto è giunta anche un'ambulanza. Secondo quanto si apprende dai carabinieri, le fiamme si sono sviluppate per cause accidentali (probabilmente un corto circuito) nella camera da letto in un appartamento al secondo piano dell'edificio. Le fiamme si sono poi propagate negli altri locali. Risultano ora inagibili la stanza da letto ed il soggiorno dell'abitazione. (ANSA).