Incendi: brucia da 50 ore bosco nel Nord Barese

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Brucia ormai da più di 50 ore il bosco di Minervino Murge, in zona Diga Locone, nella provincia pugliese Barletta-Andria-Trani. L'incendio è scoppiato all'alba di martedì e ha già distrutto circa sessanta ettari. Oltre al personale Arif, vigili del fuoco, carabinieri forestali e protezione civile che hanno lavorato tutta la notte, è al lavoro anche un Canadair proveniente da Ciampino. Anche ad Ascoli Satriano, nel Foggiano, ha ripreso vigore il fuoco scoppiato ieri pomeriggio a ridosso del centro abitato, fortunatamente non lambito dalle fiamme. Il rogo ieri sera sembrava sotto controllo e in fase di bonifica ma ha ripreso a bruciare all'alba, con una stima di territorio boschivo andato in fumo di circa 45 ettari complessivi. Anche in questo caso le unità antincendio da terra hanno lavorato tutta la notte ed è intervenuto da Ciampino un Canadair per i lanci d'acqua dall'alto. (ANSA).