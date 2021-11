Inaugurato a Roma il nuovo Over Senior Residence a Fonte Laurentina

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Inaugurato il Senior Residence Over di Roma. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta alla presenza dell’amministratore delegato di Over SpA, Mariuccia Rossini e della presidente del IX Municipio, Teresa Maria Di Salvo. Intervenuti anche diversi assessori e consiglieri, oltre ad Elena De Simone, Amministratore Delegato di Domus SpA. “Sono felice di poter inaugurare una struttura così innovativa a Roma -ha dichiarato l’Ad di Over, Mariuccia Rossini prima del taglio del nastro-. I Senior Residence sono stati pensati, creati e studiati per garantire sia la socialità che la privacy di ogni nostro Ospite. Per mantenere le vecchie amicizie e farsene di nuove, per poter vivere in autonomia e sicurezza in ambienti a misura di Senior”. “L’inaugurazione del Senior Residence rappresenta una grossa opportunità per noi e per il Nono Municipio -ha affermato la presidente di Salvo-. La presenza di diversi consiglieri e assessori è indicativa che la nostra è una partecipazione autentica e non soltanto formale, segno della volontà di instaurare con Over un rapporto di collaborazione duraturo. Nel tempo di pandemia, che ha colpito e reso più fragili le relazioni umane, una struttura come questa spezza la solitudine e crea aggregazione, anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali”. Dopo i saluti istituzionali, Mariuccia Rossini ha inaugurato ufficialmente il Senior Residence insieme ai primi due Ospiti della struttura. La cerimonia di inaugurazione è stata seguita da una videoproiezione con animazione 3D. La benedizione della struttura è stata affidata a don Gianni Fusco, docente di teologia dogmatica all’Università Lumsa e assistente spirituale di Over. Il catering, invece, è stato gestito dalla cooperativa sociale Men At Work che si occupa di progetti di inserimento professionale per detenuti ed ex detenuti. Presieduta da Luciano Pamparotto, la cooperativa sta portando avanti un progetto con il carcere di Rebibbia, che ha come finalità il reinserimento lavorativo delle fasce più svantaggiate attraverso attività che consentano loro di imparare un mestiere da spendere una volta scontata la pena. L’Over Senior Residence De Marchi è di una soluzione abitativa pet-friendly pensata come una sorta di “condominio” per Over autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana. Il complesso sorge nel nuovo quartiere di Fonte Laurentina, subito fuori il Grande Raccordo Anulare. Nel canone d’affitto mensile è compresa, oltre alle utenze (wi-fi incluso) anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appartamento, un servizio di “portierato” per risolvere le piccole incombenze quotidiane e un’assistenza H24 socio-sanitaria. Questo nuovo modo di abitare è reso possibile dai 52 appartamenti bilocali, studiati su misura di Senior, come luoghi in cui vivere e non invecchiare. Punto di forza è l’utilizzo della domotica. Gli appartamenti dispongono, infatti, di un efficiente sistema di domotica che semplifica la gestione di molti aspetti della vita quotidiana, dall’illuminazione al riscaldamento, dalla sicurezza alla mobilità. Il sistema smart permette di coprire tutte le funzioni e le applicazioni relative a confort, protezione, comunicazione e monitoraggio. Nello specifico, consente di creare delle correlazioni tra utenti e ambienti in modo da generare alert a fronte di comportamenti inusuali. La domotica comprende tutti i sistemi e i dispositivi che permettono di migliorare la comodità e l'efficienza della casa attraverso funzionalità integrate e cablate nell'impianto elettrico. Tali device sono personalizzabili secondo il gusto e le esigenze degli Ospiti, che riescono a vivere il proprio spazio domestico con maggiore autonomia. Il complesso, grazie al Over Club i residenti disporranno di una ricca proposta di gite, tornei di carte, corsi di ogni tipo volti ad arricchire e stimolare la vita sociale di tutti gli Ospiti.